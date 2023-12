Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė: „Vaikų literatūra nėra labai pastebėta“

Ji tvirtino esanti pamaloninta ir dar turinti kūrybinių planų ateičiai.

„Nežinau, ar aš nusipelniusi, apie save taip negalvoju, bet kad pamaloninta, tai tikrai labai. Pakilus ūpas, ką ir bešnekėt, geras žodis, paskatinimas, menininkui visada daug reiškia“, – BNS sakė rašytoja V. Palčinskaitė.

„Kaip, tai meluočiau sakydama, kad čia man vis tiek – labai apsidžiaugiau, nes nelabai tikėjausi. Vaikų literatūra nėra taip labai labai pastebėta“, – teigė rašytoja, šios žinios sulaukusi iš leidėjos.

Kūrėjai premija pirmadienį skirta už viso gyvenimo nuopelnus – ji įvertinta už „vaizduotės žaismę kelioms skaitytojų kartoms ir daugialypės patirties liudijimą memuaruose“.

V. Palčinskaitė, išgirdusi šią formuluotę, juokavo: „aš pati sau svarbi būsiu, taip gražiai mane įvardijo“.

Teigė dar turinti kūrybinių planų

80-metį šiemet pasitikusi rašytoja teigė dar turinti kūrybinių planų, o kur jie nuves – parodys ateitis.

„Aišku, visada kol žmogus gyvas, kuriantis žmogus, visada turi planų, norėčiau ir vaikams kokią nors knygą parašyt, kuri būtų ir man nelabai įprasta, įdomesnė, bet kiekvienas rašytojas norėtų, kad taip būtų. Be to, kadangi esu parašiusi dvi atsiminimų knygas, turėtų būti trečia, baigiamoji – tokių planų turėčiau, o kas per tą laiką išdygs – negali žinot. Gal ne tai, ką sakau, kitas variantas, bet planų be abejo, turiu, kam ir begyventi, jei neturi planų“, – kalbėjo rašytoja.

Ji prisiminė savo kelią pradėjusi nuo poezijos suaugusiems, išleidusi šešis poezijos rinkinius ir nebeišsižadanti jokio žanro, nes vieną pažadą sau jau sulaužė.

„Kaip rašiau memuaruose, galvojau trys manęs neliečia – romanas, anoniminis laiškas ir memuarai. Vieną jau sulaužiau, kadangi memuarai jau išėjo. Niekada nesakyk niekada, visaip gali būti“, – teigė V. Palčinskaitė.

Kūrėja labiausiai žinoma dėl savo poezijos vaikams, ji yra išleidusi per trisdešimt knygų, išvertusi per 20 kūrinių, tai pat daugiausiai skirtų vaikams.

Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, sukurti per visą gyvenimą.

Kasmet skiriama premija yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio – šiemet tai daugiau nei 39 tūkst. eurų.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos kūrėjams paprastai įteikiamos minint Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.