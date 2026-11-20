Klipas pilnas kontrastų. Šalia įspūdingų, žinomų Lietuvos vietų ir pavadinimų įkvėptų žaliaskarių jame atsiranda paprasta, netobula eglutė, kurią gatve neša tėtis su sūnumis, o greta šiuolaikinių socialinių tinklų herojų skamba ne vienai klausytojų kartai puikiai pažįstama Lietuvos estrados klasika – grupės „Rondo“ daina „Dviese“, daugeliui geriau žinoma pagal priedainio žodžius „Egle, mano sese“.
Pasak „Tele2“ prekės ženklo vadovės Viktorijos Skujienės, šventiniu laikotarpiu daugelis iš mūsų pasiduoda skubėjimui – žmonės jaučia spaudimą sukurti tobulą šventę, nupirkti įspūdingiausias dovanas ar papuošti gražiausią eglę.
„Nusprendėme tai išryškinti ir paversti linksmu nuotykiu, į kurį įtraukėme visą Lietuvą – nuo populiariosios kultūros simbolių iki visiems gerai pažįstamų vietų. Po visu šiuo komišku šurmuliu slypi labai aiški žinutė: kad ir kokia įspūdinga eglė būtų, ji tėra fonas, nes tikroji švenčių magija slypi ne šakose ar lemputėse, o pokalbiuose, juoke ir buvime su tais, kurie mums brangiausi. „Tele2“ paskirtis visada buvo jungti žmones. Didžiausia Kalėdų dovana yra ryšys“, – sako V. Skujienė.
Žinomos atlikėjos eglė įsižiebia anksčiausiai
Naujosios kampanijos idėją padiktavo kasmet Lietuvą apimančios eglučių lenktynės – vos prasidėjus šventiniam sezonui, dėl gražiausios eglės ima varžytis kaimynai, šeimos, žinomi žmonės ir šalies miestai. Išgirdęs, kad gražiausios eglės auga Lietuvoje, į šias varžybas leidžiasi ir Tonis – jis palieka „La Familia“ restoranėlį ir išvyksta ieškoti išskirtinės žaliaskarės.
Pirmoji Tonio stotelė – N. Bunkės namai. Scenoje nuo 2005-ųjų žibanti atlikėja, kadaise grupių „YVA“ ir „Pop Ladies“ narė, per solinę karjerą pelnė M.A.M.A. statulėlę, buvo ne kartą išrinkta Metų atlikėja, o jos hitas „Mano širdis vanduo“ pelnė „Aukso lašo“ Metų dainos apdovanojimą.
Tikra „mergina, verta milijono“, kaip pati dainuoja, N. Bunkė kasmet viena pirmųjų Lietuvoje parodo savo šventinę eglę, todėl jos pasirodymas klipe pratęsia jau atpažįstamą kalėdinę tradiciją.
Kelionėje Tonis taip pat sutinka eglutes vertinantį J. Pečeliūną, o pakėlęs akis išvysta į eglę įsilipusį Arnoldą Lukošių, traukiantį tą pačią dainą „Egle, mano sese“.
Tikrasis Kalėdų grožis – šalia
Eglių paieškos Tonį nuveda į skirtingas Lietuvos vietas, tačiau svarbiausią atsakymą jis randa ne prie įspūdingiausios žaliaskarės. Gatvėje išvydęs tėtį, su dviem sūnumis nešantį paprastą eglutę, Tonis supranta, kad jos grožį kuria ne dydis ar papuošimai, o šalia susirinkę artimieji.
Šiame epizode pasirodo vilnietis Marius Plitninkas su sūnumis. Ši šeima puoselėja neįprastą tradiciją – kasmet Vilniaus Žirmūnuose išsirenka netobuliausią eglutę, kad ši neliktų be namų.
Klipe skambantis brolių Tautkų sukurtas „Rondo“ kūrinys suteikia jam nostalgiškos nuotaikos ir sujungia skirtingas žiūrovų kartas – vyresniesiems sukelia malonių prisiminimų, o jaunesniesiems tampa pažintimi su kokybiška Lietuvos estrada.
Kalėdinio klipo gamyba rūpinosi prodiuserinė kompanija „IDÉE FIXE“. Klipą režisavo Kęstutis Gudavičius, prodiusavo Vytautas Navikas, vaizdo operatorius – Linas Dabriška, dailininkė – Greta Bumblauskaitė, kostiumų dailininkas – Juozas Valenta.
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Straipsnį parengė: UAB, Tele2.