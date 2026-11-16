Mylimai aktorei – krūties vėžys: prireikė pagalbos

Dėl šios priežasties pradėta speciali lėšų rinkimo kampanija, skelbė ew.com.
Paskelbė apie ligą
Apie sunkią R. Coffin situaciją pranešama jai skirtoje „GoFundMe“ kampanijoje. Joje nurodoma, kad ligoninės medikų komanda jau rengia gydymo planą, kuris apima operaciją, pooperacinę priežiūrą ir sveikimą.
Aktorė lapkričio 24 dieną turėtų sužinoti, ar jai bus atlikta visiška, ar dalinė krūties pašalinimo operacija. Anksčiau leidinys „PEOPLE“, remdamasis kampanijoje pateikta informacija, skelbė, kad R. Coffin gali būti atlikta dešinės krūties dalinė mastektomija, naudojant specialų žymeklį naviko vietai nustatyti. Galutinis sprendimas turėjo būti patvirtintas per vizitą pas gydytoją lapkričio 24-ąją. Vis dėlto šiuo metu ši informacija „GoFundMe“ puslapyje nebėra pateikiama.
Prieš aktorę iškilo ir finansiniai sunkumai. Nors ji ir jos vyras, garso režisierius Grantas Edmondsas, turi sveikatos draudimą, jis padengia tik pusę medicininių procedūrų išlaidų. Be to, R. Coffin ne tik vaidina seriale „Chicago Fire“, bet ir dirba restorane, kuriame neturi galimybės gauti apmokamų atostogų.
„Nors Robyn ir jos vyras turi sveikatos draudimą, jis nėra suteikiamas per aktorių profesinę sąjungą ir padengia tik 50 proc. jos medicininių procedūrų išlaidų. Šiuo metu jai teks sumokėti mažiausiai 40 tūkst. JAV dolerių. Kuo ilgiau ji negalės dirbti, tuo labiau blogės jos finansinė padėtis, o išlaidos ir toliau kaupsis“, – rašoma lėšų rinkimo kampanijoje.
Dėl šios priežasties pradėta rinkti 50 tūkst. JAV dolerių. Lapkričio 15 dienos duomenimis, žmonės jau paaukojo daugiau nei 18 tūkst. dolerių.
Kampanijos iniciatoriai pabrėžė, kad pagalbos prašyti aktorei ir jos vyrui nebuvo lengva.
„Robyn turi labai didelį artimų žmonių ratą, todėl ji ir Grantas kreipiasi į juos pagalbos. Tai tikrai nėra lengvas prašymas nei Robyn, nei Grantui, tačiau jie buvo įtikinti, kad toks sprendimas yra geriausias būdas užtikrinti visišką Robyn pasveikimą“, – rašoma Gianine DeFrancesco kartu su kitais asmenimis inicijuotoje kampanijoje.
Aktorę palaiko ir jos kolegos iš serialo. Prie lėšų rinkimo kampanijos prisidėjo Hanako Greensmith ir Miranda Rae Mayo, kurios ja taip pat pasidalijo savo „Instagram“ istorijose.
„Šiai nuostabiai ir ypatingai moteriai reikia pagalbos. Galbūt ją pažįstate kaip Cindy Herrmann iš mūsų serialo. Padės bet kokia parama“, – rašė jos.