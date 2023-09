Moteris už pinigus tampa vaikinų partnere: atskleidė, kiek užsidirba

Apie Char Borley jau ne vieną kartą kartą rašė užsienio žiniasklaida. Moters darbas, kuriame ji uždirba apie 50 tūkst. eurų per mėnesį, stebina daugelį.

Portalui dailystar.co.uk ji mielai papasakojo apie savo netradicinę veiklą.

40-metė, pozavusi pikantiškiems žurnalams „Nuts“, „Playboy“ ir „Page 3“, anksčiau yra atskleidusi, kad jos 22 metų dukra pritaria jos pikantiškai veiklai.a

O dabar modelis, turinti 522 000 sekėjų instagrame, atskleidė savo didžiausią pinigų šaltinį – už pinigus ji vaidina vaikinų romantišką partnerę, sakydama, kad tai sudaro 70 % jos mėnesinio uždarbio.

„Tai beprotiški pinigai, net negaliu suskaičiuoti, kiek iš viso uždirbau, - atskleidė iš Londono kilusi ir asmenine trenere dirbanti Char. – Aš tai vadinu „merginos patirtimi“ – vyrai moka už tai, kad galėčiau būti jų partnere dieną, savaitę ar net mėnesį, ir visa tai vyksta internetu, gyvai su jais nesusitinku.

Jie gali rašyti man žinutes kai tik to nori ir gali susisiekti su manimi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Dauguma jų nori tik pasikalbėti apie tai, kaip praėjo jų diena, arba virtualiai pabendrauti.“

Priklausomai nuo įsigyto paketo (aukščiausios pakopos paketas kainuoja 1 000 eurų per savaitę), Char kasdien skambins telefonu, bendraus vaizdo įrašais, darys pikantiškas nuotraukas ir net teiks savo ekspertinius patarimus apie sveikatingumą.

Be merginos darbo, ji dirba asmenine trenere ir tvirtina, kad už valandą treniruotės gali imti iki 2 000 eurų.

„Turėjau vieną vaikiną, kuris norėjo varžytis kultūrizmo varžybose, ir viskas, ko jis norėjo, buvo padėti jam su mityba ir kūno formomis.

Aš jį vertinau ir daviau patarimų, bet svarbiausia žinoti, ko kiekvienas žmogus ieško.

Vienas vaikinas norėjo man papasakoti apie savo „tobulą“ sumuštinį pietums – svarbiausia yra smulkmenos.“

Nors dauguma klientų atrodo sveiki, yra ir lendančių į kraštutinumus - moteris teigia, kad vienas gerbėjas net įrašė ją į savo testamentą.

„Šį mėnesį jis dėl manęs išleido daugiau nei 30 000 eurų, o viskas prasidėjo nuo to, kad nusipirko mano asmeninį telefono numerį.

Po to, kai kurį laiką bendravome ir susipažinome, greitai tapau jo priklausomybe, o dabar esu įtraukta į jo testamentą.

Dauguma jų galiausiai tampa šiek tiek priklausomi, jiems tai visiškai patinka".

Nors merginos darbas yra pelningas, jis sukėlė tam tikrų problemų Čar pasimatymų gyvenime - modelis teigia, kad jos intymūs ryšiai realiame gyvenime yra „reti“.

Keturiasdešimtmetė pasakojo: „Tai, kad Char yra jos draugė, yra labai sudėtinga: "Iš pradžių vyrams nepasakoju apie savo karjerą, bet visi vaikinai, kurie paprastai su manimi susitinka, žino, ką aš veikiu, o tai gali būti sudėtinga, nes jiems labiau patinka fantazija, o ne aš kaip asmenybė.

Dabar turiu per daug vyrų, todėl neieškau meilės ir manau, kad jie pavydėtų, jei tai daryčiau.“