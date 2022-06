Moteris striptizą šoko savo brolio bernvakaryje: „Nesupratau, kol nebuvau visiškai nuoga“

Viena striptizo šokėja sparčiai išgarsėjo socialiniuose tinkluose po to, kai pareiškė, kad per bernvakarį šoko nuoga prieš savo brolį. Šią istoriją egzotiškų pramogų kūrėja, žinoma tik vardu Kendra, pasidalino „TikTok“ tinkle, kuris nuo to laiko buvo peržiūrėtas daugiau nei 10 mln. kartų.