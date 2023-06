Monikos Liu svajonė pagaliau išsipildė: išvysime ją naujame amplua

Šiemet ji į „Tamstos“ klubo sceną grįžta naujame amplua – kaip dainininkams skirto konkurso „TAMSTA SING‘23“ sumanytoja ir vedėja, rašoma pranešime spaudai.

„Tamstos“ klube yra visko – konkursas gitaristams, būgnininkams, grupėms, net ukulėlėms... Kokius 5-erius metus negalėjau nustoti galvoti, o kur dainininkų konkursas? Kodėl jo dar nėra? Pagaliau atėjo palankus metas ir galiu savo idėją įgyvendinti“, – sako konkurso idėjos autorė, dainų kūrėja ir atlikėja Monika Liu.

Kol kas analogų Lietuvoje neturintis konkursas kviečia teikti paraiškas visų stilių muzikos atlikėjus, kurie nori išbandyti jėgas legendinėje „Tamstos“ scenoje. Konkurso dainininkams akomponuos gyva muzikantų grupė, dalyviams nekeliami reikalavimai patiems kurti dainas, pakanka jas atlikti. Pademonstruoti savo talentą kartu su gyvo garso grupe, ant muzikos profesionalų pamėgtos scenos yra retai pasitaikanti galimybė, ypač dabar, kai kartais vienintelė likusi erdvė surasti klausytoją gali atrodyti tik skirtingos internetinės platformos.

„Nors gyvename ekranų pasaulyje, didžiausius šiurpulius vis dėlto kelia gyvos muzikos koncertai, čia pat esantis žmogus ant scenos. Sveikintina, jeigu žmonės viską daro internete, bet dalintis muzika gyvai yra visai kita patirtis. Konkurse yra aiškios gairės, nuo kurių gali atsispirti, o internete niekada nežinai, kaip tave vertins. Be to, juk ne visi nori būti internete ir skaityti anoniminius komentarus apie save. O čia – gyva muzika, gyvi klausytojai, čia pat juntamas atgalinis ryšys... Šio virpulio nepakeis joks internetas“, – sako konkurso sumanytoja Monika Liu.

Konkurso „TAMSTA SING’23“ organizatoriai norinčiųjų dalyvauti paraiškų laukia adresu [email protected] iki rugsėjo 17 dienos. Paraiškoje laisvu stiliumi pateikite trumpą prisistatymą: nurodykite savo amžių ir miestą, atstovaujamą muzikos stilių, papasakokite apie santykį su muzika. Taip pat pridėkite ir vaizdo įrašą su gyvu pasirinktos dainos atlikimu. Konkurso organizatoriai susisieks su visais paraiškas pateikusiais dalyviais.

„Konkursas… Nekenčiu šio žodžio! Bet man labai svarbu, kad čia dainininkai jaustųsi laisvai ir įgytų geros patirties. Į didelius muzikinius projektus kai kuriems eiti nedrąsu, ten gauni per daug dėmesio. O „TAMSTA SING‘23“ bus saugi ir draugiška vieta išbandyti save. Be to, reikia nepamiršti, kad dažnai „Tamstos“ rengiamuose konkursuose lankosi muzikos pasaulio profesionalai, industrijoje jau įsitvirtinę žmonės. Tai puiki galimybė pasirodyti ir jiems“, – teigia Monika Liu.

Saugi ir palaikanti konkurso atmosfera toli gražu nereiškia, kad dalyviai nuobodžiaus. Monika Liu neabejoja, kad azartas yra neatsiejama tokių konkursų dalis, o ir varžytis bus dėl ko. Pagrindinis konkurso prizas – mentorystės programa, konsultacijos su savo sričių kūrėjais profesionalais, taip pat ir speciali fotosesija bei mikrofonas.

„Bet apie prizus, dovanas ir karjerą apskritai kol kas siūlau negalvoti, tai nėra pagrindinis dalykas. Labiausiai laukiame tų, kurie nori išbandyti save profesionalioje scenoje, dainuoti iš širdies, pasimėgauti laiku su bendraminčiais ir dalintis muzika“, – sako Monika Liu.

„TAMSTA SING‘23“ pusfinaliai vyks lapkričio 8-9 dienomis, finalas – lapkričio 16 dieną. Kiekviename iš pusfinalių dalyvaus po 8 atlikėjus, iš kurių į finalą pateks po 4. Pusfinaliuose dalyviai turės atlikti dvi dainas – savo pasirinktą ir vieną iš organizatorių pateikto sąrašo. Į finalą patekę 8 dalyviai repertuaro kartoti negalės, turės ir vėl atlikti naujas dainas.