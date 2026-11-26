Šia žinia moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Skelbia ypatingą žinią
„Gruodžio 27-ąją kviečiu susitikti vienoje iš gražiausių Kauno erdvių – Kauno Sobore, kur skambės muzika, pripildyta jausmų, grožio ir šventinės magijos.
Šį vakarą turėsiu džiaugsmo Jums padovanoti savo balsą ir pasidalinti muzika, kuri kalba tiesiai į širdį.
Kartu su nuostabia pianiste Rūta Blaškyte kviečiame pasinerti į klasikinės muzikos pasaulį ir pajusti artėjančių švenčių dvasią.
- Kauno Soboras
- Gruodžio 27 d. (sekmadienis)
- 18:00 val.
- Įėjimas nemokamas!
Šis koncertas – „Devbridge Foundation“ dovana Kauno miesto gyventojams. Labai lauksiu Jūsų. Ateikite su artimaisiais, draugais ir tais, su kuriais norisi dalintis gražiausiomis akimirkomis. Tegul muzika tampa gražiausia šventine dovana“, – dalijosi ji.