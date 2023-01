Sveikatos bei sveikos gyvensenos laidos „Sveikas rytojus“ komanda apsilankė Lietuvoje vykusio sveikatingumo projekto finale Elektrėnuose, kur savo svorio metimo istorijomis pasidalino projekte dalyvavusios moterys, o vakarą vainikavo funkcinio maisto kūrėjo, mokslininko, vaistininko Manto Jakimavičiaus kalba apie tai, kokią įtaką sveikatai ir grožiui gali padaryti netinkamo maisto pasirinkimas.

Kaip teigė pats mokslininkas, apie sutrikusią sveikatą dažnu atveju mus gali įspėti ir odos problemos.

„Jei ant veido yra atsiradę mažų spuogelių, tai 80 procentų galiu garantuoti, kad tas žmogus turi problemų su žarnynu. Tuomet atsiranda ir vidurių užkietėjimai, viskas užsistovi, atsiranda lėtinė intoksikacija, kuri labai gerai pasimato išorėje – ant žmogaus odos.

Šiandien medicina sako, kad net 35 įvairūs susirgimai yra susiję su mūsų žarnyno sveikata“, – kalbėjo M. Jakimavičius.

Didelę įtaką ligų atsiradimui daro ir antsvoris. Papildomi kilogramai gali ne juokais apkartinti žmogaus gyvenimą.

„Jei žmogus turi antsvorio, padidėja cukraus kiekis kraujyje, insulinas, prasideda lėtiniai uždegiminiai procesai. Ląsteliniame lygmenyje mes išvarginame savo kūną. Kai svoris pradeda kristi, normalizuojasi visi rodikliai: išsivalo organizmas, susinormalizuoja cholesterolis, nebelieka, galbūt, kamavusių galvos skausmų“, – apie per didelio svorio žalą organizmui kalbėjo M. Jakimavičius.

Mokslininkas įvardino ir pagrindinę cholesterolio padidėjimo priežastį.

„Viena pagrindinių cholesterolio padidėjimo priežasčių – per didelis vadinamų greitųjų arba blogųjų angliavandenių vartojimas“, – atviravo M. Jakimavičius.

Vaistininkas pabrėžė, kad šiandieniame žmogaus racione labai trūksta organizmui taip naudingo augalinio maisto. Būtent tai ir buvo viena iš priežasčių, paskatinusių mokslininką sukurti „Colonwell“, kurį išbandė ir projekte dalyvavusios moterys.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mokslininkas ragina rūpintis žarnynu: „Net 35 įvairūs susirgimai yra susiję su mūsų žarnyno sveikata“

Farmacininkas atviravo, kad žmonės dažnai ne iki galo supranta funkcinio maisto paskirtį.

„Dauguma nesupranta, kad produktas, kurį sukūriau, tai nėra papildas. Tai yra subalansuota sveikos mitybos dalis. Šiame funkciniame maiste gausu skirtingų sėklų ir žolelių“, – kalbėjo mokslininkas.

Nors produktas pirmiausiai yra skirtas pagerinti žarnyno darbą, tačiau negalima nepastebėti ir jį vartojant greta tirpstančių kilogramų. Vaistininkas įvardino vieną svarbiausių dalykų, nusprendus pradėti kelionę norimo svorio link.

„Metant svorį reikėtų planuoti ir galvoti kokį svorį norėtumėte turėti po metų. Viską reikia daryti lėtai ir neskubėti. Tuomet nebus streso ir neatsiras nereikalingo odos pertekliaus. Po truputį keičiant mitybos įpročius galėsite palaikyti puikią nuotaiką ir turėti gerą rezultatą.

Vertėtų pastebėti tai, kad žmonės, kurie naudoja funkcinį maistą turėdami didelį antsvorį, pastebės greitesnius svorio pokyčius, o kurie jo tiek daug neturi, svorio neteks kur kas mažiau. Tačiau tai yra labai normalu“, – kalbėjo M. Jakimavičius.

Apibendrindamas vykusį sveikatingumo renginį, vyras įvardino, kad vienas didžiausių projekto pasiekimų – sveikos ir laimingos moterys.

„Renginyje išgirdau įvairių svorio metimo istorijų. Moterims atsirado ne tik daugiau energijos, bet ir penkios iš šešių moterų pasidžiaugė, kad sustiprėjo jų nagai bei pagražėjo oda. Šis projektas Elektrėnuose išskirtinis tuo, kad didelė dalis moterų patvirtino, kad jų nebekamuoja ankstesni galvos skausmai“, – projekto sėkme džiaugėsi mokslininkas.

Savo asmeninėmis istorijomis apie įveiktus sveikatos sutrikimus bei pagražėjusią išvaizdą laidoje pasakojo ir projekte dalyvavusios moterys.

Anot dalyvės Irmos, prie anksčiau buvusios blogos savijautos ir svorio padidėjimo prisidėjo pogimdyvinis laikotarpis.

„Savo vaikelį maitinau gana ilgai, iki 2-jų metų. Nutraukus maitinimą pradėjo sparčiai augti svoris, stigo energijos, dėl to pradėjau vartoti daug saldumynų. Manau, kad migreną ir sukėlė per didelis cukraus kiekis, nereikalingos medžiagos ir užkandžiavimas.

Jos iki galo dar neatsikračiau, bet pastebėjau, kad viskas juda gera linkme. Milžiniškų galvos skausmų jau nebeliko. Pradėjus vartoti šį produktą, po kelių savaičių pastebėjau, kad dingo ir poreikis saldumynams, cukrui, užkandžiams. O svoris absoliučiai stabilizavosi ir nustojo augti“, – apie pokyčius kalbėjo I. Gecevičienė.

Apie sunkų laikotarpį po gimdymo pasakojo ir dalyvė Justina.

„Pagimdžius vaikelį man sutriko žarnyno veikla. Pradėjau nesituštinti, pūsdavo pilvą, augo svoris. Tuomet pradėjau vartoti šį produktą. Man patiko tai, kad jis organizmą sureguliuoja natūraliu būdu. Dingo potraukis saldumynams, cukrui. Pradėjo gražėti oda ir visas kūnas. Bendrai pavyko numesti du kilogramus“, – kalbėjo dalyvė J. Butkevičienė.

Džiaugsmingais pokyčiais pasidalino ir projekto dalyvė Renata. Moteris tikino ne tik pagerinusi savo sveikatą, bet ir atsikračiusi stiprios priklausomybės cukrui.

„Bėgant metams keičiasi moters hormonai, dėl to pradeda didėti svoris. Per porą metų priaugau apie 15 kilogramų. Mane nugalėdavo alkio jausmas. Negana to, vasaros pabaigoje pasidariusi kraujo tyrimus pastebėjau, kad padidėjo cholesterolio kiekis. Šis projektas – geriausias dalykas, kurį aš šiais metais padariau dėl savęs.

Pradėjus vartoti funkcinį maistą, baigėsi rytiniai galvos skausmai, kurie kamavo net pusę metų. Pasirodo, kad tai yra susiję su virškinimo sistema ir žarnyno veikla. Iki tol buvau be galo didelė smaližė, o dabar dingo potraukis saldumynams, susitvarkė žarnynas, pradėjo kristi svoris, atsirado daugiau energijos“, – pasakojo R. Karvelienė.

Sveikatos ir sveikos gyvensenos laida „Sveikas rytojus“ – ilgą darbo patirtį medicinos srityje sukaupusių 4 specialistų pokalbis su laidos žiūrovais apie geros sveikatos profilaktiką, gyvenimo būdo patarimus, naudingiausias ir aktualiausias medicinos, farmacijos aktualijas bei sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą.

Ilgametė laidos vedėja gydytoja Irena Pivoriūnienė dalina laiko patikrintus sveikatos patarimus, plastikos chirurgijos specialistas, vienas iš „Fi Clinica“ įkūrėjų Vygintas Kaikaris pasakoja apie sveiką grožį, psichoterapeutas, „Eglės sanatorijos“ direktorius medicinai Arvydas Balčius kalba apie geros sveikatos profilaktiką, o grožio terapijos studijų dėstytoja, veido masažų instruktorė, „Fi Clinica“ grožio specialistė Ramunė Skurkienė pasakoja apie sveiko gyvenimo paslaptis bei gražios odos puoselėjimą.

„Sveikas rytojus“ – sekmadieniais, 12 val. per TV8 televiziją!