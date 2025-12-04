 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

„Mis Visata“ bendrasavininkė įklimpo į bėdą: teismas išdavė arešto orderį

2025-12-04 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 20:20

Mis Visata 2025“ konkursas vos spėjo pasibaigti, o jį supantis skandalų debesis dar labiau tirštėja. Šį kartą į skandalų epicentrą pateko žiniasklaidos magnatė, „Mis Visata“ bendrasavininkė Anne Jakapong Jakrajutatip – prieš ją Tajų teismas išdavė arešto orderį dėl galimos 930 tūkst. dolerių vertės sukčiavimo.

Mis Visata

Mis Visata 2025“ konkursas vos spėjo pasibaigti, o jį supantis skandalų debesis dar labiau tirštėja. Šį kartą į skandalų epicentrą pateko žiniasklaidos magnatė, „Mis Visata“ bendrasavininkė Anne Jakapong Jakrajutatip – prieš ją Tajų teismas išdavė arešto orderį dėl galimos 930 tūkst. dolerių vertės sukčiavimo.

REKLAMA
0

Kaip trečiadienį patvirtino Pietų Bankoko civilinio teismo atstovas, chirurgas kaltina verslininkę apgaule, nuslėpta informacija ir melagingais pažadais investuoti į jos įmonę JKN Global Group, rašo france24.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žadėjo pelną

Plastikos chirurgas teisme teigė, jog Jakapong praėjusiais metais įkalbėjo investuoti į JKN, nors puikiai žinojo, kad negalės laiku grąžinti pinigų.

REKLAMA
REKLAMA

„Atsakovė pakvietė investuoti žinodama, kad nesugebės sugrąžinti pinigų per nustatytą laiką“, – teigiama teismo pranešime.

REKLAMA

Teismas antradienį turėjo paskelbti nuosprendį šioje 30 mln. batų (apie 930 tūkst. dolerių) byloje, tačiau Jakapong nepasirodė teisme. Dėl to jos elgesys buvo įvertintas kaip galimas bandymas bėgti nuo atsakomybės, ir teisėjas išdavė arešto orderį.

Nuosprendis nukeltas į gruodžio 26 d., tačiau vietos žiniasklaida skelbia, kad verslininkė galėjo išvykti į Meksiką, kur pastaruoju metu daug laiko praleidžia dėl konkurso veiklų.

REKLAMA
REKLAMA

Skandalai persekioja „Mis Visata“

Nors organizacija viešai pabrėžia, kad šie teisiniai procesai neturi nieko bendra su konkursu, šių metų finalą taip pat temdė keli incidentai.

Bangkokas penktadienį uždarė „Mis Visata 2025“, bet konkursą lydėjo tikra drama: vyko viešas barnis tarp vedėjo ir būsimos nugalėtojos, Miss Meksika Fatima Bosch vedėjo akivaizdoje buvo pavadinta „kvaila“, ji kartu su dalyvėmis surengė protesto ėjimą ir paliko renginį, situacija sulaukė net Meksikos prezidentės Claudios Sheinbaum reakcijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vedėjas vėliau atsiprašė per ašaringą spaudos konferenciją.

JKN Global Group – nuo garsaus pirkimo iki žlugimo biržoje

Jakapong įmonė „Mis Visata“ franšizę įsigijo 2022 m. už 20 mln. dolerių, tačiau vėliau pardavė pusę įmonės akcijų Meksikos „Legacy Holding Group USA“ už 16 mln. dolerių.

2024 m. situacija tapo kritinė – Tailando vertybinių popierių birža išbraukė JKN akcijas, nes bendrovė nepateikė finansinių ataskaitų ir buvo pripažinta klastojusi dokumentus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų