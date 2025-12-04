„Mis Visata“ bendrasavininkė įklimpo į bėdą: teismas išdavė arešto orderį

Kaip trečiadienį patvirtino Pietų Bankoko civilinio teismo atstovas, chirurgas kaltina verslininkę apgaule, nuslėpta informacija ir melagingais pažadais investuoti į jos įmonę JKN Global Group, rašo france24.com.
Žadėjo pelną
Plastikos chirurgas teisme teigė, jog Jakapong praėjusiais metais įkalbėjo investuoti į JKN, nors puikiai žinojo, kad negalės laiku grąžinti pinigų.
„Atsakovė pakvietė investuoti žinodama, kad nesugebės sugrąžinti pinigų per nustatytą laiką“, – teigiama teismo pranešime.
Teismas antradienį turėjo paskelbti nuosprendį šioje 30 mln. batų (apie 930 tūkst. dolerių) byloje, tačiau Jakapong nepasirodė teisme. Dėl to jos elgesys buvo įvertintas kaip galimas bandymas bėgti nuo atsakomybės, ir teisėjas išdavė arešto orderį.
Nuosprendis nukeltas į gruodžio 26 d., tačiau vietos žiniasklaida skelbia, kad verslininkė galėjo išvykti į Meksiką, kur pastaruoju metu daug laiko praleidžia dėl konkurso veiklų.
Skandalai persekioja „Mis Visata“
Nors organizacija viešai pabrėžia, kad šie teisiniai procesai neturi nieko bendra su konkursu, šių metų finalą taip pat temdė keli incidentai.
Bangkokas penktadienį uždarė „Mis Visata 2025“, bet konkursą lydėjo tikra drama: vyko viešas barnis tarp vedėjo ir būsimos nugalėtojos, Miss Meksika Fatima Bosch vedėjo akivaizdoje buvo pavadinta „kvaila“, ji kartu su dalyvėmis surengė protesto ėjimą ir paliko renginį, situacija sulaukė net Meksikos prezidentės Claudios Sheinbaum reakcijos.
Vedėjas vėliau atsiprašė per ašaringą spaudos konferenciją.
JKN Global Group – nuo garsaus pirkimo iki žlugimo biržoje
Jakapong įmonė „Mis Visata“ franšizę įsigijo 2022 m. už 20 mln. dolerių, tačiau vėliau pardavė pusę įmonės akcijų Meksikos „Legacy Holding Group USA“ už 16 mln. dolerių.
2024 m. situacija tapo kritinė – Tailando vertybinių popierių birža išbraukė JKN akcijas, nes bendrovė nepateikė finansinių ataskaitų ir buvo pripažinta klastojusi dokumentus.
