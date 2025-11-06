Skandalas „Mis Visatos“ konkurse: renginio vadovas vieną dalyvę pavadino „kvaila“

Tiesioginės transliacijos metu jis pavadino merginą „kvaila“ ir liepė apsaugai ją išvesti iš salės.
Sujaudinta F. Bosch tyliai išėjo, o kitos dalyvės, įskaitant dabartinę „Mis Visatos“ nugalėtoją Viktoriją Kjer Tejlig iš Danijos, protestuodamos pasekė jos pavyzdžiu. Direktorius merginoms šaukė, kad jos bus diskvalifikuotos, rašo „Telegram“ kanalas „Nexta“.
Vaizdo įrašas su incidentu akimirksniu išplito socialiniuose tinkluose.
Nė viena dalyvė neturėtų būti įžeidinėjama
Organizacija „Miss Universe Mexico“ šį įvykį pavadino „nepriimtinu pažeminimu“, pabrėždama, kad nė viena dalyvė neturėtų būti įžeidinėjama.
Organizatoriai pranešė, kad pradėjo tyrimą ir siekia išspręsti konfliktą. Į Tailandą išsiųsta delegacija, vadovaujama konkurso generalinio direktoriaus.
