TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Skandalas „Mis Visatos“ konkurse: renginio vadovas vieną dalyvę pavadino „kvaila“

2025-11-06 14:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 14:23

Tarptautinis „Mis Visatos“ konkursas Bankoke virto tikru skandalu – renginio vadovas viešai įžeidė Meksikos atstovę Fatimą Bosch, o po šio išpuolio dalyvės solidarumo ženklu masiškai paliko salę. Incidento vaizdo įrašas žaibiškai išplito internete ir sukėlė pasipiktinimo bangą visame pasaulyje.

Skandalas „Mis Visatos“ konkurse: renginio vadovas vieną dalyvę pavadino „kvaila“ (nuotr. Telegram)

Tarptautinis „Mis Visatos“ konkursas Bankoke virto tikru skandalu – renginio vadovas viešai įžeidė Meksikos atstovę Fatimą Bosch, o po šio išpuolio dalyvės solidarumo ženklu masiškai paliko salę. Incidento vaizdo įrašas žaibiškai išplito internete ir sukėlė pasipiktinimo bangą visame pasaulyje.

1

Tiesioginės transliacijos metu jis pavadino merginą „kvaila“ ir liepė apsaugai ją išvesti iš salės.

Sujaudinta F. Bosch tyliai išėjo, o kitos dalyvės, įskaitant dabartinę „Mis Visatos“ nugalėtoją Viktoriją Kjer Tejlig iš Danijos, protestuodamos pasekė jos pavyzdžiu. Direktorius merginoms šaukė, kad jos bus diskvalifikuotos, rašo „Telegram“ kanalas „Nexta“.

Vaizdo įrašas su incidentu akimirksniu išplito socialiniuose tinkluose.

Nė viena dalyvė neturėtų būti įžeidinėjama

Organizacija „Miss Universe Mexico“ šį įvykį pavadino „nepriimtinu pažeminimu“, pabrėždama, kad nė viena dalyvė neturėtų būti įžeidinėjama.

Organizatoriai pranešė, kad pradėjo tyrimą ir siekia išspręsti konfliktą. Į Tailandą išsiųsta delegacija, vadovaujama konkurso generalinio direktoriaus.

