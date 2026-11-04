Mirties bausmę išgyvenusi moteris tylėti neketina: atskleidė, kaip gyvena dabar

Rugsėjo 30 dieną Tenesio valstijoje buvo mėginta įvykdyti Christa Pike mirties bausmę, suleidžiant mirtiną injekciją. Tačiau moteris egzekuciją išgyveno. Po šio incidento valstijoje buvo laikinai sustabdytas mirties bausmių vykdymas, kol bus atliktas tyrimas, rašė Unilad.
Spalio 9 dieną iš Nešvilio ligoninės išrašyta 50-metė sugrįžo į kalėjimą. Netrukus ji pateikė skubų prašymą teismui, siekdama, kad jai būtų leista vėl dalyvauti bendrose kalinių veiklose ir nebebūtų taikoma izoliacija.
Baiminasi dėl savo saugumo
Leidinio „People“ gautame asmeniniame pareiškime Christa Pike išreiškė susirūpinimą dėl savo sveikatos ir saugumo.
Moteris teigia, kad yra priversta valyti tarakonais užkrėstą dušą, todėl jai kyla didelė infekcijos ir papildomų sužalojimų rizika.
Be to, ji baiminasi, kad dėl po nesėkmingos egzekucijos likusių sveikatos sutrikimų negalėtų apsiginti, jeigu ją užpultų kiti kaliniai. Per bandymą įvykdyti mirties bausmę moteriai buvo suleistos dvi pentobarbitalio dozės.
„Šiame kalėjimo skyriuje laikomi kaliniai, kurių praeityje būta rimtų smurtinių išpuolių ir drausminių pažeidimų. Per dvejus metus, kuriuos praleidau šiame skyriuje po susitarimo sudarymo, mačiau daugybę griežtesnėmis sąlygomis laikomų kalinių išpuolių prieš kitus kalinius ir prižiūrėtojus, taip pat žmonių, išgyvenančių ūmias psichologines krizes, ir daugybę pavojingų situacijų“, – pareiškime rašė ji.
Christa Pike pabrėžė, kad dėl dabartinės fizinės būklės grįžimas į šį skyrių jai būtų nesaugus.
„Negalėčiau apsiginti ar pabėgti, jeigu mane užpultų kitas kalinys. Bijau, kad būdama tokia silpna ir perkelta į šį skyrių galiu būti sunkiai sužalota“, – teigė moteris.
Po egzekucijos vėl prireikė medikų pagalbos
Christa Pike taip pat siekia, kad jai būtų leista dalyvauti bendruose valgymuose, užsiėmimuose, religinėse apeigose, dirbti, leisti laiką bendrose patalpose ir kartu su kitais kaliniais užsiimti laisvalaikio veiklomis.
Pareiškime ji atskleidė, kad po sugrįžimo į kalėjimą jau kartą buvo nuvežta į ligoninės skubiosios pagalbos skyrių, tačiau pakartotinai hospitalizuota nebuvo.
Šiuo metu 50-metė didžiąją laiko dalį viena praleidžia kalėjimo medicinos skyriuje. Su kitais žmonėmis ji daugiausia susitinka tik tuomet, kai ją aplanko teisininkai.
Jos advokatai pabrėžia, kad toks izoliavimas dar labiau kenkia moters savijautai.
„Prašymas pateiktas skubos tvarka, nes kiekviena tolesnės izoliacijos diena daro papildomą žalą poniai Pike.
Juo teismo prašoma įpareigoti valstiją nutraukti jos izoliaciją ir, kiek leidžia medicininiai poreikiai bei saugumo sąlygos, atkurti susitarime numatytas apsaugos priemones“, – leidiniui „People“ pateiktame pareiškime nurodė moters teisininkai.
Pagal nustatytą tvarką atsakymas į Christa Pike pateiktą prašymą turi būti pateiktas iki lapkričio 4 dienos, o jos advokatams suteiktas terminas atsakyti iki lapkričio 6-osios.
Už žiaurų nužudymą nuteista mirties bausme
Christa Pike mirties bausme buvo nuteista būdama vos 20 metų, kai buvo pripažinta kalta dėl 1995 metais įvykdyto Colleen Slemmer nužudymo.
Nusikaltimo metu jai buvo 18 metų, todėl pagal galiojusius įstatymus jai galėjo būti skirta mirties bausmė.
Bylos duomenimis, Christa Pike kartu su tuometiniu vaikinu užpuolė Colleen Slemmer, o vėliau mirtinai ją sumušė.
Iš pradžių moteriai buvo paskirta mirties bausmė elektros kėdėje.
Vėlesniuose apeliaciniuose skunduose jos gynėjai atkreipė dėmesį į tai, kad vaikystėje Christa Pike ne kartą patyrė seksualinę prievartą. Advokatų teigimu, pirminio teismo proceso metu nebuvo tinkamai įvertinta, kokį poveikį šios trauminės patirtys galėjo turėti moteriai.
Po nepavykusios egzekucijos nužudytos Colleen Slemmer motina May Martinez taip pat pasisakė apie įvykį.
„Nesvarbu, ką aš manau. Jie vis tiek darys tai, ką nuspręs daryti“, – sakė ji.
Tuo metu Tenesio pataisos departamento atstovas, paprašytas pakomentuoti Christa Pike skundus, nurodė, kad institucija nekomentuoja teisme vis dar nagrinėjamų bylų.
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