Mirė žinomas amerikiečių rašytojas: „Jis pragyveno daug metų ir sukūrė puikių darbų“

Pulitzerio premijos laureatas, knygų „Kelias“ ir „No Country for Old Men“, kurios abi virto pasisekimo sulaukusiais filmais, autorius mirė dėl natūralių priežasčių savo namuose Santa Fė, Naujosios Meksikos valstijoje, pranešė jo leidėjas, remdamasis rašytojo sūnumi.

Per beveik šešis dešimtmečius trukusią karjerą jis parašė tuziną sukrečiančių romanų, kurie C. McCarthy pelnė pagrindinius literatūrinius apdovanojimus JAV ir užsienyje. Pirmąjį romaną „The Orchard Keeper“ jis parašė septintajame dešimtmetyje, dirbdamas automobilių dalių parduotuvėje Čikagoje – jį išleido leidykla „Random House“.

Tuometinis jo redaktorius Albertas Erskine'as taip pat dirbo su Williamu Faulkneriu – rašytoju, kuriuo C. McCarthy žavėjosi ir su kuriuo kartais yra lyginamas.

Ši atšiauri ir žiauri knyga – odė laukinei Tenesio valstijos, kurioje jis užaugo, kalnų gamtai. C. McCarthy dėmesys tamsiai žmogaus prigimčiai išliko svarbiausia jo kūrybos linija ir kartu su klinikiniu pateikiamų žudynių ir vidinių kančių aprašymu pelnė jam ištikimų gerbėjų ratą bei palankius kritikų vertinimus.

„Jei tai nesusiję su gyvybe ir mirtimi – tai neįdomu“, – 2007 metais duotame interviu sakė jis.

Jo atminimą pagerbė kiti rašytojai, įskaitant Stepheną Kingą, kuris C. McCarthy pavadino galbūt didžiausiu šių laikų amerikiečių romanistu.

„Jis pragyveno daug metų ir sukūrė puikių darbų, bet aš vis tiek liūdžiu dėl jo mirties“, – sakė viena didžiausių literatūros pasaulio žvaigždžių.

Knygų ekranizacijos 2008 metais režisierių Joelio ir Ethano Coenų sukurta romano ekranizacija „Šioje šalyje nėra vietos senukams“ pelnė keturis „Oskarus“, įskaitant vieną ispanų aktoriui Javierui Bardemui.

Metais anksčiau C. McCarthy pelnė Pulitzerio premiją už „Kelią“ – istoriją, pasakojančią apie tėvo ir sūnaus kelionę po griuvėsiais virtusį pasaulį ir žmoniją ištikusį košmarą. JAV pokalbių laidų vedėja Oprah Winfrey šį romaną įtraukė į savo knygų klubo sąrašą, taip stipriai pakeldama jos reitingus.

Galiausiai pagal jį buvo sukurtas filmas, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Viggo Mortensenas.

Paskutiniuosiuose 2022 metais išleistuose C. McCarthy kūriniuose – „The Passenger“ ir jo priešistorėje „Stella Maris“ – sprendžiamos sudėtingos sielvarto ir žinių prigimties problemos. Rašytojas 1933 metų liepos 20 dieną gimė Providense, Rod Ailando valstijoje, o jam būnant ketverių šeima persikėlė į Tenesį, kur jo tėvas dirbo teisininku.

Jis buvo pavadintas Charlesu, tačiau pasikeitė vardą į Cormacą, Airijos karaliaus garbei. C. McCarthy nusprendė nebaigti universiteto ir visiškai atsidavė rašytojo karjerai. Atsiskyrėlišką ir asketišką gyvenimo būdą – daugelį metų jis gyveno moteliuose – propagavęs vyras buvo tris kartus vedęs ir turėjo du sūnus. Jis davė tik keletą interviu, įskaitant vieną O. Winfrey pokalbių laidoje. C. McCarthy jai atskleidė, kad yra linkęs per daug negalvoti apie rašymą.

„Nemanau, kad tai gerai galvai, – sakė jis. – Jei daug laiko praleidi galvodamas apie tai, kaip parašyti knygą, tikriausiai neturėtum apie tai kalbėti – turėtum tai daryti.“