Mirė žinomas 54-erių aktorius: kolegos – sukrėsti

Jo gyvybę nusinešusi nelaimė įvyko Kosta Rikoje, kur jis atostogavo su šeima, CNN nurodė šaltinjis.

Kaip praneša „Associated Press“, sekmadienį apie 14:30 val. vietos laiku Warneris plaukiojo Playa Grande paplūdimyje netoli Cahuita miestelio Limón provincijoje prie Karibų jūros, kai srovė jį įtraukė gilyn į vandenyną.

Kosta Rikos Teismo tyrimų policija pirmadienį CNN pranešė, kad žmonės, buvę paplūdimyje, bandė padėti vyrui, tačiau nesėkmingai.

Aktorius Malcolmas Jamalas-Warneris (7 nuotr.) Malcolmas Jamalas-Warneris (nuotr. SCANPIX) Malcolmas Jamalas-Warneris vaikystėje (nuotr. SCANPIX) Malcolmas Jamalas-Warneris (nuotr. SCANPIX) +3 Malcolmas Jamalas-Warneris (nuotr. SCANPIX) Malcolmas Jamalas-Warneris vaikystėje (nuotr. SCANPIX) Malcolmas Jamalas-Warneris (nuotr. SCANPIX) Malcolmas Jamalas-Warneris (nuotr. SCANPIX)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Aktorius Malcolmas Jamalas-Warneris

Aktoriaus mirtis sukrėtė kolegas

Aktorius gimė Naujajme Džersyje, vaidinti pradėjo būdamas vos devynerių. Jis buvo paauglys, kai buvo pakviestas filmuotis „The Cosby Show“ – seriale, kuriame atliko vienintelio Billo Cosby ir Phylicios Rashad personalų sūnaus vaidmenį. Serialas buvo ruodomas nuo 1984 iki 1992 metų.

Pirmadienį interviu CNN partnerei WPVI B. Cosby prisiminė savo televizijos sūnaus atsidavimą savo darbui.

„Galėjai visada pasikliauti Malcolmu... Kad išmoks tekstą, pasiruoš savam personažui ir ateis pasiruošęs“, – sakė Cosby.

Cosby teigė, kad jį „sukrėtė“ žinia apie Warnerio mirtį: „Žinoma, mano mintys iškart nukrypo į jo mamą, kuri taip sunkiai dirbo. Ji buvo nuostabi su juo.“

Warneris buvo nominuotas „Primetime Emmy“ 1986 m. už savo antraplanį vaidmenį seriale „The Cosby Show“. 2013 m. interviu jis sakė: „Serialui pasibaigus, mes vis dar buvome viršūnėje, bet jau buvome pasiruošę gyventi savo gyvenimus.“

„Visi buvome pasirengę judėti toliau, o kaip sakė p. Cosby, tuo metu mes jau buvome pasakę viską, ką galėjome pasakyti“, – tąkart kalbėdamas pridūrė Warneris.

Vis tik serialą lydėjo ne tik sėkmė, bet ir nemalonumai – praėjus keleriems metams, pasirodė dešimtys kaltinimų Cosby dėl seksualinio priekabiavimo. Tąkart Warneris pripažino, kad yra nuliūdęs, sakė, kad serialo palikimas buvo „suterštas“.

Cosby visus kaltinimus neigė. 2018 m. nuosprendis dėl seksualinės prievartos buvo vėliau panaikintas.

Sekėsi ir aktorystėje, ir muzikoje

Nors Warneris vertino savo Theo vaidmenį , jis taip pat stengėsi parodyti savo įvairiapusiškumą – buvo net „Grammy“ laureatas.

2015 m. jis laimėjo „Geriausio tradicinio R&B pasirodymo“ apdovanojimą už Stevie Wonder dainos „Jesus Children“ perdainuotą versiją, kurią atliko su „Robert Glasper Experiment“. 2023 m. jis buvo nominuotas „Grammy“ už geriausią poezijos albumą.

Per visą karjerą Malcolmas nuolat dirbo televizijoje – jo darbų sąraše yra „Touched by an Angel“, „Community“, „Key and Peele“, „Suits“, „Sons of Anarchy“ ir „American Horror Story“.

Tracee Ellis Ross, kuri su Warneriu vaidino seriale „Reed Between the Lines“, socialiniuose tinkluose pagerbė savo draugą:

„Myliu tave, Malcolmai. Pirmiausia tave pažinau kaip Theo, kaip ir visas pasaulis, o vėliau buvai mano pirmasis vyras televizijoje.

Man labai, labai liūdna. Koks tu buvai aktorius ir draugas: šiltas, švelnus, esantis čia ir dabar, geras, mąslus, gilus, juokingas, elegantiškas...

Tu padarei pasaulį šviesesnį. Siunčiu daug meilės tavo šeimai. Man labai liūdna dėl šios neįsivaizduojamos netekties“, – rašė ji.

Eddie Griffinas, kuris kartu su Warneriu vaidino seriale „Malcolm & Eddie“ keturis sezonus nuo 1996 iki 2000 m., taip pat pagerbė jo atminimą:

„Šiandien mano širdis plyšta... Pasaulis neteko Tėvo, Sūnaus, Poeto, Muzikanto, Aktoriaus, Mokytojo, Rašytojo, Režisieriaus, Draugo, Kario, su kuriuo man teko malonė kovoti prieš Holivudo spaudimą, o kartais ir tarpusavyje – nes tai daro broliai.

Bet meilė visada buvo ir yra. Tu mane tiek daug ko išmokei, ačiū tau. Ilsėkis ramybėje, mano Didysis mažasis Broli.“

Tarp Warnerio pastarųjų vaidmenų – serialai „The Resident“, „The Wonder Years“ perdirbinys, „Grown-ish“ ir „9-1-1“.

Pernai Warneris pradėjo vesti savo tinklalaidę „Not All Hood“, siekdamas išlikti balsu, atspindinčiu juodaodžių bendruomenės įvairovę ir nagrinėjančiu reprezentacijos temą žiniasklaidoje.