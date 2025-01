„Šį savaitgalį netekome mylimo James Lee Williams – The Vivienne. Jis buvo nepaprastai šiltas, talentingas ir nuostabus žmogus. Jo šeima labai didžiuojasi viskuo, ką jis pasiekė per savo gyvenimą ir karjerą“, – rašoma Joneso pareiškime „Instagram“. Šeima prašo privatumo ir laiko susitaikyti su netektimi.

Mirė vos 32-ejų drag karalienė

The Vivienne, kurios drag vardas įkvėptas mados dizainerės Vivienne Westwood, pelnė tarptautinį pripažinimą. 2015 m. ji tapo Jungtinės Karalystės drag ambasadore RuPaul’s Drag Race. 2019 m. laimėjo pirmąjį RuPaul’s Drag Race UK sezoną, finale įspūdingai atlikusi grupės „Wham!“ dainą „I’m Your Man“, rašo theguardian.com.

Po to ji pasirodė septintajame „RuPaul's Drag Race All Stars“ sezone, o 2023 m. tapo „Dancing on Ice“ finalininke, užėmusi trečiąją vietą. Pastaruoju metu atlikėja gastrolių metu vaidino Vaikų gaudytoją miuzikle „Chitty Chitty Bang Bang“ ir buvo Vakarų piktoji ragana miuzikle „Ozo šalies burtininkas“.

Be to, The Vivienne pasirodė filmuose, tokiuose kaip „Absolutely Fabulous: The Movie“, ir TV projektuose, įskaitant „Emmerdale“ bei BBC laidą „The Vivienne Takes on Hollywood“.

Po žinios apie netektį socialinėse medijose buvo išreikšta daugybė užuojautų.