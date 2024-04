Veteranas prancūzų žvaigždė įgarsino vieną iš linksmuolių filme „Šrekas“ (2001 m.) ir atliko Andre vaidmenį populiariame praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio seriale „Gilmoro merginos“.

Jis taip pat įgarsino populiarią romantinę komediją „500 vasaros dienų“ (2009), kurioje pagrindinius vaidmenis atliko Zooey Deschanel ir Josephas Gordonas-Levittas.

Pralaimėjo kovą su baisia liga

Aktorius mirė kovo 22 d. Beverli Hilse po kovos su kepenų vėžiu, trečiadienį (balandžio 3 d.) patvirtino jo šeima. Jo karjera truko net aštuonis dešimtmečius ir prasidėjo Prancūzijoje šeštajame dešimtmetyje, kur jis vaidino Paryžiaus kabarete.

Vėliau jis persikėlė į Niujorką, kur 1963 m. pradėjo vaidinti komiko Woody Alleno komediją. Jis taip pat vaidino Monsieur Lazare'ą komedijoje „Mūsų gyvenimo dienos“ (Days of Our Lives) ir atliko antraplanį vaidmenį Antrojo pasaulinio karo filme „Velnio brigada“ (The Devil's Brigade, 1968).

Vignonas pasirodė Edo Sullivano CBS estrados šou, kur kartą duetu dainavo su jauna Liza Minelli. Prancūzas tapo nuolatiniu Johnny Carsono ir Mervo Griffino pokalbių laidų svečiu.

Filme „500 vasaros dienų“ Vignonas girdimas, kai Gordono-Levitto personažas, po to, kai Summer (Deschanel) su juo išsiskyrė, vienas eina į kiną, o jis užmiega ir sapnuoja seną nespalvotą prancūzišką filmą, kurį pasakoja Vignonas.

Vignonas taip pat buvo sėkmingas dainininkas, pasirašęs sutartį su „Columbia Records“ ir 1964 m. JAV išleidęs pirmąjį albumą „Because I Love You“. 1994 m. laikraštis „Los Angeles Times“ parašė Vignono aprašymą, kuriame rašoma: „Vignonas atitiko amerikietišką romantiško, dainuojančio prancūzo įvaizdį.“

Jį pergyveno ilgametė partnerė Suzie Summers ir dukra Marguerite Vignon Gaul. Jis taip pat turi antrą dukrą Lucy Brank ir anūkes Leah ir Hannah iš ankstesnės santuokos su mirusia aktore Brigid Bazlen.