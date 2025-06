Mirė serialo „Nusivylusios namų šeimininkės“ žvaigždė

Valerie Mahaffey buvo žinoma dėl savo vaidmenų populiariuose televizijos serialuose, įskaitant „Nusivylusios namų šeimininkės“ („Desperate Housewives“), „Jaunasis Sheldonas“ („Young Sheldon“) ir „Big Sky“, rašo bbc.com.

Žurnalui „Variety“ Mahaffey vyras Joseph Kell pareiškė: „Praradau savo gyvenimo meilę, o Amerika – vieną mylimiausių aktorių.“ Jis pridūrė: „Jos mums labai trūks.“

Socialiniame tinkle „Facebook“ poros dukra Alice rašė: „Šiuo metu neturiu žodžių. Vėžys yra baisus. Aš ieškosiu tavęs visose linksmose gyvenimo akimirkose. Žinau, kad ten tu būsi.“

1992 m. Valerie Mahaffey pelnė „Emmy“ apdovanojimą už geriausią antraplanį aktorės vaidmenį dramos seriale „Northern Exposure“ už Evės vaidmenį. Sėkmė televizijoje ją pasiekė po pasirodymo muilo operoje „The Doctors“, kurioje ji vaidino 1979–1981 m.

Aktorė taip pat pasirodė keliuose filmuose, tarp jų „Sully“ ir „Seabiscuit“. 2020 m. filme „French Exit“ ji atliko Madame Reynard vaidmenį, už kurį buvo nominuota „Independent Spirit“ apdovanojimui.

Valerie Mahaffey gimė Sumatroje, Indonezijoje, kanadietės motinos ir amerikiečio tėvo šeimoje. Paauglystėje ji persikėlė į Teksasą. Jos pirmasis vaidmuo kine buvo 1977 m. filme „Tell Me My Name“.

Per penkiasdešimt metų trukusią karjerą Mahaffey pasirodė dešimtyse televizijos serialų, įskaitant medicininę dramą „ER“, distopinį serialą „The Man in the High Castle“ ir muzikinį serialą „Glee“.

Seriale „Nusivylusios namų šeimininkės“ Mahaffey atliko įsimintiną manipuliatyvios Orsono Hodge'o buvusios žmonos Almos Hodge vaidmenį, pasirodydama aštuoniuose „Wisteria Lane“ epizoduose. Ji taip pat vaidino mokytoją Viktoriją MacElroy seriale „Jaunasis Sheldonas“, kuris yra „Didžiojo sprogimo teorijos“ („The Big Bang Theory“) spin-offas, pasakojantis pagrindinio herojaus Sheldono Cooperio vaikystės istoriją.