Aktorei Sandrai Daukšaitei 1 triukas padeda nepriaugti svorio: pasiteisina 100 proc.

Taip, A.Bružo ramybę ir vėl sudrums netikėtas skambutis. „Mielas kolega, tavęs jau šimtą metų nemačiau. Gal arbatėlės atlėktum pas mane? Tiesą sakant, ne tik arbatėle pavaišint tave norėčiau... Tvora man akis bado. Apsilupusi, apsipešusi, atrodo kone šimtmečio senumo. Gėda prieš kaimynus. Gal net apkalbinėja jie mane laisvu metu. Tikrai, įtariu, greitai kas pradės sakyti, kad ta aktorė, tik pažiūrėkite, visa tokia mandra, net savo kiemo susitvarkyti nesugeba. Ar padėsi?“, – telefonu A.Bružui situaciją nupieš aktorė Sandra Daukšaitė.

Na, ir ką gi tu su tokiais prašymais bepadarysi? Atsisakyti TV3 laidos „Pasidaryk pats“ vedėjas A.Bružas tikrai negali, todėl nieko nelaukęs, savo poreikius ir planus atidėjęs vėlesniam laikui, garsus vyras išsiruoš į kelią. Atvykęs į S.Daukšaitės namus vyras supras, kad čia jam teks paplušėti iš peties. Tvora didelė, rimtai apsilupinėjusi, tikrai reikalaujanti darbščių rankelių.

„Taip, Audriau, dirbsim daug ir sunkiai. Taip jau būna su manimi. Visus pajudinu. Pas mus namuose irgi panašiai – šeimos nariai žino, kad žymiai geriau yra laikytis mano tvarkos nei jos nesilaikyti. Kitaip tariant – šeimos paradui vadovauju aš. Ir tau mielai pavadovausiu“, – TV3 laidos „Pasidaryk pats“ metu sakys S.Daukšaitė.

Moteris taip pat atskleis, kad tvarka jai – be galo svarbu. „Dažnai būna, kad net po spektaklio ar renginio sugrįžusi namo pradedu siurbti ar tvarkyti spintas. Tai man padeda nurimti. Be to, kažką kūrybiško galiu veikti tik harmoningoje aplinkoje. Todėl prieš pradedant malonius užsiėmimus visuomet apsitvarkau. Ir, išduosiu paslaptį, taip iš karto galvoje tampa žymiai šviesiau“, – sakys ji. TV3 laidos „Pasidaryk pats“ vedėjas A.Bružas jai pritars sakydamas, kad švariuose namuose ir galva akimirksniu tampa švaresnė.

Tiesa, aktoriui įtarimą kels tai, kad S.Daukšaitė, nors ir puikiai kitiems vadovauja, pati kažkodėl teptuko smarkiai vengia. Moteris pajutusi įtarų kolegos žvilgsnį susipras ir akimirksniu įstos šalia prie tvoros dažymo.

Aktorė A.Bružui taip pat išduos vieną triuką, kuris jai padeda išsaugoti nuostabią figūrą. „Labai mėgstu saldumynus. Labai. Tačiau turiu tokią taisyklę. Visko valgau tik pusę. Va, kandu saldainį, pusė ir gana. Pasiimu gerą, riebią, tik ką iškeptą spurgą, suleidžiu dantis, mėgaujuosi, ir suvalgiusi pusę, susistabdau, ją pasidedu ir pasakau sau – gana. Man šis triukas labai pasiteisina.“, – TV3 laidos „Pasidaryk pats“ vedėjui A.Bružui pasakos S.Daukšaitė.

