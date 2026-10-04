Mirė mylimas televizijos veidas: paaiškėjo mirties priežastis

Niujorko medicinos ekspertų biuras TMZ patvirtino, kad Big Black mirė nuo aterosklerozinės širdies ir kraujagyslių ligos.
Netektis
Ekspertų biuras neatskleidė, kur ir kada vyras mirė, tačiau ši liga laikoma natūralia mirties priežastimi.
Big Black išgarsėjo pasirodymais H. Sterno laidoje. Kadaise jis joje pasirodė kartu su kitu laidos dalyviu Lawrence'u Cowardu.
Nors Big Black nebuvo nuolatinis laidos dalyvis, H. Sternas dažnai pasilikdavo jį ilgesniems pokalbiams, kai šis lankydavosi studijoje.
Laidos vedėją ir jo auditoriją ypač domino atviras Big Black pasakojimas apie sudėtingą savo gyvenimą.
Beveik visi, kurie klausydavosi Big Black pokalbių su H. Sternu ir jo laidos bendraautore Robin Quivers, pamėgo iš Bronkso kilusį vyrą.
Big Black mokėsi prestižinėje Bronkso mokslo vidurinėje mokykloje („Bronx Science High School“) ir priklausė Mensai – organizacijai, vienijančiai aukšto intelekto žmones.
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