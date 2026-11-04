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TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Mirė „Kaligulos“ režisierius Tinto Brassas – jam buvo 93-eji

2026-11-04 16:10 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-04 16:10
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Garsus italų erotinių filmų režisierius Tinto Brassas, geriausiai žinomas dėl savo kultinio filmo „Kaligula“ (Caligula), trečiadienį mirė sulaukęs 93 metų, naujienų agentūrai ANSA pranešė jo šeima.

Tinto Brass Venecijoje, 1990 m. Gorupdebesanez / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; apkirpta

Garsus italų erotinių filmų režisierius Tinto Brassas, geriausiai žinomas dėl savo kultinio filmo „Kaligula“ (Caligula), trečiadienį mirė sulaukęs 93 metų, naujienų agentūrai ANSA pranešė jo šeima.

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T. Brassas, taip pat režisavęs pikantišką Wolfgango Amadeus Mozarto operos „Visos jos tokios“ (Cosi Fan Tutte) interpretaciją „Visos moterys taip daro“ (Così fan tutte), savo karjerą 7-ajame dešimtmetyje pradėjo kaip avangardinio ir eksperimentinio kino kūrėjas.

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Jo filmuose vaidino žymios aktorės, įskaitant Helen Mirren ir Vanessa Redgrave.

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H. Mirren savo patirtį kuriant 1979 metų juostą „Kaligula“ pavadino „nepaprasta“ ir sakė, kad tiesiog „dievino“ T. Brassą.

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„Man patiko tas chaosas ir savotiška radikali anarchija“, – 2020 metais Berlyne vykusioje spaudos konferencijoje sakė ji.

T. Brassą pergyveno žmona Caterina Varzi bei vaikai Bonifacio ir Beatrice.

Nuotrauka: Tinto Brass Venecijoje, 1990 m. Autorius – Gorupdebesanez / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Nuotrauka apkirpta.

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