T. Brassas, taip pat režisavęs pikantišką Wolfgango Amadeus Mozarto operos „Visos jos tokios“ (Cosi Fan Tutte) interpretaciją „Visos moterys taip daro“ (Così fan tutte), savo karjerą 7-ajame dešimtmetyje pradėjo kaip avangardinio ir eksperimentinio kino kūrėjas.
Jo filmuose vaidino žinomos aktorės
Jo filmuose vaidino žymios aktorės, įskaitant Helen Mirren ir Vanessa Redgrave.
H. Mirren savo patirtį kuriant 1979 metų juostą „Kaligula“ pavadino „nepaprasta“ ir sakė, kad tiesiog „dievino“ T. Brassą.
„Man patiko tas chaosas ir savotiška radikali anarchija“, – 2020 metais Berlyne vykusioje spaudos konferencijoje sakė ji.
T. Brassą pergyveno žmona Caterina Varzi bei vaikai Bonifacio ir Beatrice.
Nuotrauka: Tinto Brass Venecijoje, 1990 m. Autorius – Gorupdebesanez / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Nuotrauka apkirpta.