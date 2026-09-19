Ironiškoje komedijoje „Paradas“ susitinka Rasa Samuolytė ir Giedrius Savickas: filmą žiūrėjo net kunigai

Po šio filmo premjeros pasipylė ne tik žiūrovų komplimentai filmo režisieriui, bet ir itin teigiami kritikų atsiliepimai.
Komediją „Paradas“ žiūrėkite šeštadienį, rugsėjo 19 d., 20:00 val. per TV6!
„Tikras malonumas – po premjeros rašė „Screen Daily“. „Šis linksmas filmas įrodo, kad gyvenime galima juoktis iš visko, netgi iš katalikų bažnyčios teismo“, – tai citata iš straipsnio „Cineuropa“. „Viliojantis ir beprotiškai juokingas siužetas“, – įvertino „DMovies“.
Taline nerimavęs, ar jo ironiją supras ir įvertins kino festivalio žiūrovai, filmo režisierius T. Laucius lygiai taip pat nerimavo prieš lietuvišką premjerą. „Užsieniečiai juokėsi, netgi estai kikeno, – sako filmo režisierius. – Tikiuosi, lietuviams istorija pasirodys artima, suprantama, o situacijos – juokingos. Filmą jau matė keletą kunigų, jie palaimino, ramu. Turbūt jie visi turėjo humoro jausmą.“
Filmo istorijos, kurią parašė pats T. Laucius, centre – buvę sutuoktiniai – Miglė (aktorė Rasa Samuolytė) ir Eimantas (aktorius Giedrius Savickas). Praėjus 26 metams po skyrybų, Eimantas nusprendžia siekti, kad ir jų bažnytinė santuoka taptų negaliojanti, – tada jis bažnyčioje galėtų vesti kitą moterį.
Paaiškėja, kad kelias į laisvę nėra toks paprastas – teks įveikti bažnytinį teismą, net tris tribunolus ir susipažinti su daugybe kunigų ir įtikinti juos, kad vos keletą metų trukusi santuoka buvo negaliojanti. Tam reikės pasitelkti ne tik išmonę, bet ir nuodėmę – melagystes.
Absurdiškų situacijų, ironijos ir švelnaus humoro kupina komedija „Paradas“ turi ir antrąją liniją, kurioje režisierius pasakoja apie Miglės vadovaujamą pučiamųjų orkestrą, kuriame iš pareigos tėvams groja Miglės dukra Gabrielė (Barbora Bareikytė).
Pareigos jausmas vieną dieną išnyksta, Gabrielė trimitą iškeičia į kapueiros kovos menų treniruotes, o orkestras netenka savo pagrindinės muzikantės. Lyg tyčia reikia ruoštis svarbiam koncertui parade...
„Šios dvi linijos susijungia į vieną – ir bažnyčios teismas, ir laukuose vykstantis paradas kuria absurdiškas situacijas. Filmo herojai jose atsiduria, nors visiškai to nenorėtų“, – savo debiutinio filmo pavadinimą aiškina T. Laucius.
Savo filmo personažus ir juos vaidinančius aktorius jis nardina į ne visada patogias, bet labai juokingas situacijas. O kai kurios filmo frazės neabejotinai galėtų tapti liaudies folkloru – „Garbė Jėzui Kristui! – Pagarba abipusė!“
Filmo scenarijaus autorius ir režisierius T. Laucius, operatorius Laurynas Bareiša, dailininkė Justė Vazgytė, prodiuserė Klementina Remeikaitė, vaidina: R. Samuolytė, G. Savickas, Valentinas Novopolskij, Barbora Bareikytė. Kostas Smoriginas, Juozas Budraitis, Kęstutis Jakštas, Aleksas Kazanavičius, Asta Zacharovaitė, Vidas Petkevičius.
Komediją „Paradas“ žiūrėkite šeštadienį, rugsėjo 19 d., 20:00 val. per TV6!
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