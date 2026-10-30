Mirė gerbiamas aktorius: kovojo su agresyvia liga

Apie vyro mirtį Michele pranešė socialiniame tinkle „Facebook“. Pasak jos, Alanas mirė spalio 23 dieną.
Pranešė žmona
„Man plyšta širdis pranešant, kad mano mylimas vyras Alanas mirė spalio 23-iąją. Sunku įsivaizduoti gyvenimą be jo, tačiau amžinai būsiu dėkinga, kad patyriau tai, ko daugelis žmonių ieško visą gyvenimą – meilę, kuri trunka visą gyvenimą“, – rašė ji.
Michele neatskleidė tikslios vyro mirties priežasties, tačiau užsiminė, kad per gyvenimą aktoriui teko susidurti su ne viena sveikatos problema. Nepaisant sunkumų, jis ir toliau gyvenimą pasitiko ryžtingai, su humoru ir dėkingumu.
2023 metais išleistoje autobiografijoje „Lights, Camera, Cancer!“ Alanas atskleidė, kad jam diagnozuotas „retas, agresyvus ir nepagydomas vėžys“.
Knygos aprašyme nurodoma, kad aktoriui teko iškęsti keturias dideles su vėžiu susijusias operacijas, ligos atkrytį, daugybę chemoterapijos kursų ir atlikti 29 kompiuterinės tomografijos tyrimus.
A. Dysertas labiausiai išgarsėjo atlikdamas Seano Cudahy vaidmenį televizijos seriale „All My Children“. Jame aktorius vaidino dešimtmetį – nuo 1980 iki 1990 metų – ir pasirodė iš viso 79 epizoduose.
Vis dėlto jo veikla neapsiribojo vaidyba. Alanas taip pat buvo muzikantas, rašytojas, filmų kūrėjas, prodiuseris ir aktorystės mokytojas. Jo žmona teigė, kad tūkstančiai žmonių jį pažinojo kaip mokytoją ir mentorių, skatinusį kitus pasitikėti savimi bei siekti svajonių.
„Alanas gyveno nepaprastą gyvenimą. Jis buvo žmogus, pakeitęs daugelio gyvenimus“, – rašė Michele.
Aktorius turėjo du sūnus – Cody ir Cooperį. Žmona taip pat prisiminė jo norą, kad artimieji po mirties ne tik liūdėtų, bet ir švęstų jo gyvenimą.
Savo autobiografijoje Alanas rašė norintis, kad vaikai, anūkai, šeima ir draugai prisimintų jo gyvenimą su džiaugsmu, o ne vien gedėtų dėl jo netekties.