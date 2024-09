Mirusio rašytojo Biano Truemano sūnus Benas parašė X socialinės žiniasklaidos platformoje:

„Liūdnos žinios. Mirė mano tėvas Brianas Truemanas.

92 laimingo gyvenimo metai. Karjera televizijoje ir radijuje: „Children's Hour“, „Clitheroe Kid“, „Scena 6.30“, „Granada Reports“, „Brass Tacks“, „Screen Test“.“

Some sad news. My father (and @skeevyd ‘s), Brian Trueman, has died. 92 years of happy life. A career in television and radio that included Children's Hour, Clitheroe Kid, Scene at 6.30, Granada Reports, Brass Tacks, Screen Test… pic.twitter.com/KEgaV47OVm