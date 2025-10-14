Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė 51-erių dainininkas: „Su skaudančia širdimi pranešame“

2025-10-14 20:35

Skaudi žinia pasiekė pramogų pasaulį – šiandien, spalio 14 d., mirė dainininkas Michael Eugene Archer, geriau žinomas sceniniu vardu D’Angelo.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Jam buvo 51 metai, skelbė theguardian.com.

Skaudžią žinią pranešė šeimos nariai

Pranešama, kad vyro gyvybė užgeso antradienio rytą jo namuose Niujorke. Vyras pralaimėjo kovą su kasos vėžiu.

„Mūsų šeimos spindinti žvaigždė šią gyvenimo šviesą užgesino... Po ilgos ir drąsios kovos su vėžiu mes su skaudančia širdimi pranešame, kad Michael D’Angelo Archer, pasaulyje geriau žinomas kaip D’Angelo, šiandien, 2025 m. spalio 14 d., buvo pašauktas namo, palikdamas šį gyvenimą. Mes liūdime, kad jis gali palikti tik brangias atminimo akimirkas savo šeimai, bet esame amžinai dėkingi už nepaprastai įkvepiančios muzikos palikimą, kurį jis mums paliko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prašome gerbti mūsų privatumą šiuo sunkiu metu, bet kviečiame visus kartu gedėti jo netekties ir švęsti dainos dovaną, kurią jis paliko pasauliui“, – sakoma jo šeimos pareiškime.

D’Angelo išgarsėjo 1995 metais su savo debiutiniu albumu „Brown Sugar“, kuriame klasikinės R&B melodijos buvo susipynusios su hiphopo garsais, o singlas „Lady“ tapo jo pirmuoju įėjusiu į Top 10.

D’Angelo per savo karjerą pelnė keturis Grammy apdovanojimus, tarp jų – geriausio R&B albumo apdovanojimus už „Voodoo“ (2001) ir „Black Messiah“ (2016). Taip pat jis laimėjo geriausios R&B dainos apdovanojimą 2016 m. už „Really Love“ ir geriausio R&B vokalo atlikimo apdovanojimą už dainą „Untitled (How Does It Feel)“.

