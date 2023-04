Mirė 34-erių jojikas: „Turime padaryti viską, ką galime, kad padėtume jo jaunai šeimai“

Skelbiama, kad Deanas Hollandas mirė būdamas 34 metų, patyręs kritinius sužalojimus po siaubingo kritimo Viktorijos valstijoje, skelbė foxsports.com.au.

Daugelis socialiniuose tinkluose išreiškė pagarbą 34-erių metų jojikui.

„Taip nepakeliamai liūdna. Nebuvo simpatiškesnio žmogaus lenktynių trasoje. Turime padaryti viską, ką galime, kad padėtume jo jaunai šeimai. Su meile Deano draugams ir šeimai, galvoju apie jus visus“, – rašoma socialiniuose tinkluose.

Vale Dean Holland. So unbearably sad. There wasn’t a more likeable person on the racetrack. We need to do all we can to help his young family. Love to Dean’s friends and family, thinking of you all. 💔