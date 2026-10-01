Mindaugas Lipnius pranešė netikėtą žinią: „Prisipažinsiu...“

Apie šį sprendimą vyras pranešė socialiniame tinkle.
Lipnius pranešė netikėtą naujieną
„Šį sekmadienį bus paskutinė „Simitri“ parduotuvės Vilniaus „Akropolyje“ diena. Prisipažinsiu – rašyti tai nėra lengva. Šioje vietoje liko labai daug mūsų darbo, emocijų, planų, pažinčių ir jūsų. Žmonių, kurie užsukdavo, grįždavo, kalbindavo mūsų komandą ir rinkdavosi „Simitri“.
Po visų mano gyvenime įvykusių asmeninių pokyčių natūraliai keičiasi ir tai, kaip šiandien matau verslą. Šiuo metu mūsų tikslas nėra plėstis bet kokia kaina ar turėti kuo daugiau parduotuvių. Norime turėti stiprų, sveiką ir pelningą verslą. Todėl šiandien renkamės efektyvumą, kokybę ir sprendimus, kurie leidžia „Simitri“ tvirtai judėti pirmyn.
Vilniaus „Akropolio“ etapas baigiasi, bet „Simitri“ – tikrai ne. Priešingai – turime labai daug planų, naujienų ir noro parodyti, kiek dar galime. Ačiū kiekvienam, kuris buvote šios parduotuvės dalimi. O jeigu norite dar paskutinį kartą mus aplankyti „Akropolyje“ – laukiame iki sekmadienio“, – rašė M. Lipnius.
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