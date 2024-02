Milijardierė Kylie Jenner atskleidė, kaip atrodo jos diena: nuo fotosesijos iki skrydžio privačiu lėktuvu

Kylie, kuri uždirba turtus iš savo prekės ženklo „Kylie Cosmetics“ ir garsiojo lūpų rinkinių asortimento, gerbėjams parodė, ką ji kasdien veikia.

Seriale „Keeping Up with the Kardashians“ ji parodė, kad jos rytas prasideda kaip ir visų – pabudus, išsivalius dantis ir atsigėrus kavos.

Tuomet influencerė pademonstravo savo neįtikėtiną figūrą vilkėdama juodus kedus ir marškinėlius, kai anksti ryte išsiruošė į sporto salę, rašo mirror.co.uk.

Nusipraususi duše ir pasinaudojusi savo kosmetikos linijos priemonėmis, dviejų vaikų mama apsivilko itin patogius sesers „Skims“ laisvalaikio drabužius ir tęsė savo dieną.

REKLAMA

REKLAMA

Fotosesija ir privatus lėktuvas

Kylie leido gerbėjams žvilgtelėti į savo glamūrinį gyvenimą, kai pozavo fotosesijai. Po fotosesijos atėjo metas lipti į privatų lėktuvą.

REKLAMA

Kylie Jenner diena (8 nuotr.) Kylie Jenner (nuotr. Instagram) Kylie Jenner (nuotr. Instagram) Kylie Jenner (nuotr. Instagram) +4 Kylie Jenner (nuotr. Instagram) Kylie Jenner (nuotr. Instagram) Kylie Jenner (nuotr. Instagram) Kylie Jenner (nuotr. Instagram) Kylie Jenner (nuotr. Instagram)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kylie Jenner diena

Privačiame lėktuve prie jos prisijungė vyresnioji sesuo Kendall ir bičiulis. Merginos iškėlė tostą už savo dieną.

Vos išlipusios jos nuėjo prie jų laukiančių prabangių automobilių ir išvažiavo į naktį, parodydamos gerbėjams, kaip atrodo jos gyvenimo būdas.

Būdama vos 21-erių Kylie pelnė jauniausios pasaulyje savarankiškai susikūrusios milijardierės titulą. Ji nuo mažens gyvena viešą gyvenimą, o karjerą pradėjo dar būdama paauglė.

REKLAMA

REKLAMA

Būdama 10 metų ji su šeima debiutavo realybės šou „Keeping Up with the Kardashians“ ir daugiau nei 10 metų yra įsitvirtinusi pramogų pasaulyje. 2015 m. ji įžengė į grožio pasaulį ir pristatė „Kylie Cosmetics“ – iš pradžių kūrė lūpų priežiūros rinkinius, o vėliau ėmėsi ir odos priežiūros priemonių.

Kylie, kuri šiuo metu yra dviejų vaikų – dvejų metų sūnaus Aire'o ir šešerių metų dukros Stormi – mama, visada yra pažengusi į priekį, kai kalbama apie jos stilių.

Nuolat visame pasaulyje besilankanti FROWS, žvaigždė jau pristatė savo drabužių liniją „Kjy“, kuri per pirmąją pristatymo valandą uždirbo 1 mln. dolerių.