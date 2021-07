Mieste susikovė beždžionių gaujos: viskas įvyko judrioje sankryžoje

Triukšmingą susirėmimą Lopburio mieste šiauriniame Tailande praėjusią savaitę pavyko nufilmuoti liudininkams. Matyti, kaip gyvūnų gaujos artinasi iš skirtingų pusių ir susiremia viduryje judrių gatvių sankryžos, taip paralyžiuodamos eismą.

Vėliau vienas primatų būrys sprunka, kitas bėga jam pavymui.

Lopburyje gyvena itin didžiulė krabaėdžių makakų populiacija, dėl to jis netgi vadinamas „beždžionių miestu“. Gyvūnai, kaip ir gamtoje, gyvena būriais ir kovoja dėl savo teritorijų. Beždžionės sukelia nemažai problemų, jos neretai yra agresyvios ir puldinėja žmones viešose vietose, braunasi į jų namus, vagia maistą ir įvairius daiktus.

Fight club! 🐒 Monkeys in Lopburi are at war with each other again. A shortage of food offerings from tourists is said to be the reason the crab-eating macaques have been seen brawling in recent times. #Thailand #Lopburi #Monkeys pic.twitter.com/3Sewoc4g1X