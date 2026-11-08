Mia prakalbo apie meilės reikalus: „Dabar...“

Atlikėja pasidalijo dramatiškomis detalėmis apie užsidariusį restoraną „Pepe“ Druskininkuose ir atskleidė tikrąjį santykių su buvusiu vyru veidą, kuriame netrūko finansinio manipuliavimo ir emocinio spaudimo.
Žinutė praėjusią vasarą ir pasikeitęs požiūris į vyrus
Nepaisant praeityje likusių skaudulių, buvęs sutuoktinis apie save priminė ir visai neseniai. Mia atskleidė, kad praėjusią vasarą sulaukė iš jo netikėto kontaktavimo.
„Sulaukiau jo žinutės dar šią vasarą – sena meilė nerūdija. Aš nieko neatrašiau, bet pagalvojau: jaučiu, pinigų nori“, – juokėsi dainininkė.
Laidos vedėjams pradėjus juokauti apie jos buvusį vyrą ir svarstyti apie atlikėjos „vyro tipažą“, Mia atsakė su humoru bei optimizmu: „Turėjau tipažą. Dabar neturiu nieko. Joks tipas dabar. Dabar ieškau gražesnio!“
„Buvau nukryžiuota“
Prisimindama restorano „Pepe“ kūrimo etapą 2016 metais, Mia teigė tuo metu buvusi itin užsiėmusi – intensyviai ruošėsi projekto filmavimams. Pasak atlikėjos, tuometinis jos vyras, dirbęs barmenu, faktiškai gyveno iš jos lėšų ir nemokėjo savarankiškai siekti savo tikslų.
„Aš buvau nukryžiuota ant kryžiaus. Bet prisikėliau, – tinklalaidėje atviravo Mia. – Istorija tokia, kad aš ruošiausi projekto filmavimui. Mano tuometinis vyras gyveno iš manęs. Aš jau dabar, kai pagalvoju, kad vyras atsisėdęs ant sofos verkia, kad duočiau jam 3–5 tūkstančius eurų, nes jam reikia restoranui, nes jis labai jo nori... Jau tada man turėjo užsidegti visos įmanomos lemputės.“
Dainininkė prisipažino, kad buvęs partneris puikiai mokėdavo pasinaudoti jos skuba: „Jis visada mane pagaudavo tokioj vietoj, kur aš kažkur skubu ir turiu labai greitai priimti sprendimą. Tiek zyzė... Tai aš jam padaviau 3 tūkst. eurų ir jis išvažiavo laimingas.“
Finansinė našta net per povestuvinę kelionę
Mios teigimu, panašios situacijos kartodavosi nuolat – buvęs vyras nevengė permesti finansinių įsipareigojimų ant jos pečių net ir asmeninių švenčių metu.
„Prisimenu, jis mane išsivežė į povestuvinę kelionę į Palangą. Mes jau išsikraustėme iš viešbučio, aš jau kraunu daiktus į bagažinę ir jis ateina... Sakau: „Kaip suprantu, man nueit sumokėt?“ O jis: „Žinai, jeigu gali... Aš tau vėliau paduosiu“, – kartėlio neslėpė dainininkė.
Atlikėja neslėpė, kad šis žmogus jos atmintyje paliko tik neigiamus prisiminimus: „Čia yra vienintelis vyras žemėje, apie kurį aš negaliu nieko gero pasakyti.“