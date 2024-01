Patinę paakiai bei nuolat pavargusios akys Mią vargino jau daugelį metų ir tik po ilgų dvejonių ir svarstymų, ji pagaliau ryžosi išspręsti padaryti viršutinių ir apatinių vokų operaciją.

„Niekada nežinojau, kad vokai gali turėti riebalines išvaržas. Todėl mano paakiai visada buvo paburkę, ten kaupėsi skysčiai. To paburkimo nepanaikinsi nei šaldant, nei darant tam tikras kaukes. Gali daryti ką nori, bet jei yra ne viena išvarža, vienintelis kelias yra tik operacija.

Net ir labai stengiantis, per kameras atrodai gerokai patinusi, joks grimas nepadės. Šiandien sulaukiu be galo daug komplimentų ir nors nenoriu nieko raginti to paties daryti, operacijai ryžčiausi dar kartą“, – kalbėjo moteris.

Trukdė regėjimui

Būtent prieš tris metus jai buvo atlikta speciali akių vokų plastikos operacija „SV plastinės chirurgijos centre“. Mia pripažįsta, jog ilgą laiką bijojo liesti savo veidą, todėl teko varstyti ne vieno gydytojo kabineto duris, kol galiausiai rado patikimas profesionalų rankas.

„Tikrai esu patenkinta, kai kuriems žmonėms tik atrodo, kad pas mane kažkas keičiasi nuolat. Pasakysiu atvirai – man jau ne 18, oda turi potraukį kristi žemyn. Natūralu, kad net ir padarius operaciją, po trejų metų oda vis tiek šiek tiek pakrito. Sulyginus nuotraukas prieš ir po operacijos, tikrai matosi skirtumai. Daug kas sako, kad mano vokai buvo tarsi vizitinė kortelė, jie pas mane buvo nuo vaikystės.

Bet kai jie pradėjo trukdyti mano regėjimui, buvo privaloma tai daryti, nes viena akis iš esmės pradėjo blogiau matyti. Kiekvieną rytą atsikėlusi galvodavau, kaip atrodyčiau su nepakritusiais akių vokais“, – teigia Mia.

Išvaizda, anot pašnekovės, jai itin svarbi:

„Esu scenos žmogus, kaip bebūtų, scenoje turi atrodyti gerai tiek išvaizda, tiek savo bendravimu, tiek savo dainavimu. Turi būti labai geroje formoje visada, kiek tik tai yra įmanoma.

Džiaugiuosi, nes mane operavo plastikos chirurgas Ernestas Zacharevskij. Net ir mane grimuodamos grimerės sako, kad viskas padaryta labai gerai, nes po operacijos nesijaučia jokių randelių.“

Grožio kaina

Visgi kaip tikina pati atlikėja, tokia operacija nuo jos veido nuėmė ne vienus metus, o tai pastebi ir ne tik ji viena.

„Man operacija tikrai nuėmė nemažai metų, niekas neduoda tiek metų, kiek man yra – ne tik per instagramą, bet ir gyvai, – šypteli ji. – Labai dėl to džiaugiuosi, ir manau, kad jei įmanoma tokią problemą sutvarkyti operacija, kodėl jai nesiryžus.“

Kalbėdama apie pasiryžimą operacijai, dainininkė neslepia, kad jai ryžosi ir dėl estetinių priežasčių.

„Be abejonės, kai operaciją daro chirurgas, jis padaro tik 50 procentų darbo. Kitą dalį turi vykdyti pats – vadovautis gydytojo nurodymais. Jei nedarysi to, kas bus pasakyta, tai tikrai neturėsi norimo rezultato. Šiandien galiu pasakyti, kad mano operacija pavyko labai sklandžiai. Kas keisčiausia, neturėjau nei vienos mėlynės. Šiandien žiūrėdama į veidrodį labai džiaugiuosi vaizdu ir nekompleksuoju“, – sako moteris.

Paklausta, kokiomis svarbiausiomis grožio paslaptimis ji besivadovauja, pašnekovė atskleidė, kad itin svarbu tinkamai prižiūrėti savo odą.

„Grožis kainuoja tikrai nemažai. Mes visos labai gražios būname iki 30-ies, kai nieko nereikia daryti. Kokia moteris bus po 30-ies ir 40-ies, priklauso nuo jos pačios. Jei į save neinvestuosi, neprižiūrėsi ir elementariausiai neišsimiegosi, savęs nemylėsi, tai akivaizdžiai matysis.

Nebūtina darytis operacijas ar leistis į veidą injekcijas, užtenka kelis kartus per savaitę užsidėti gerą veido kaukę – taip pamaitinti savo odą. Taip pat svarbu odą tepti gerais kremais, valyti ją vakarais. Kartais būnu be galo pavargusi, bet grįžusi namo visada turi nusivalyti makiažą. Jeigu eisi miegoti su makiažu, gerų rezultatų nematysi. Turbūt čia didžiausia grožio paslaptis moterims“, – pasakojo Mia.