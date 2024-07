Mia Pilibaitytė – apie verslo planus ir žinomumą jaunystėje: savęs be scenos neįsivaizduoju

Dar 2004-aisiais išgarsėjusios Mios dainas greitai pastebėjo radijo stotys, iki šiol jos žinomos daugeliui lietuvių.

Atlikėja greitai kopė karjeros laiptais – kūrė ir įrašinėjo dainas, dalyvaudavo įvairiuose muzikiniuose projektuose televizijoje, kartais juos ir vesdavo.

Pokyčiams pasiryžusi Mia – apie dingimą iš viešumos ir skaudžius išgyvenimus: „Meluočiau, jei sakyčiau, kad nieko blogo nenutiko“ (11 nuotr.) Pokyčiams pasiryžusi Mia – apie dingimą iš viešumos ir skaudžius išgyvenimus: „Meluočiau, jei sakyčiau, kad nieko blogo nenutiko“ (nuotr. facebook.com) Mia Pilibaitytė (nuotr. facebook.com) Mia Pilibaitytė (nuotr. facebook.com) +7 Mia Pilibaitytė (nuotr. facebook.com) Mios gyvenime – pokyčiai: po sudėtingo laikotarpio – naujas etapas (tv3.lt koliažas) Podiumu žengė ir atlikėja Mia, pasipuošusi elegantiška juoda suknele su švarkeliu, o stiliaus akcentu tapo stilingi akiniai nuo saulės. (nuotr. Organizatorių) Vilija Pilibaitytė-Mia laidoje „Velykos #IšNamų“ (nuotr. TV3) Vilija Pilibaitytė-Mia (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio) Vilija Pilibaitytė-Mia (tv3.lt fotomontažas) Vilija Pilibaitytė-Mia (nuotr. Eimanto Genio) Vilija Pilibaitytė-Mia (nuotr. asm. archyvo)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pokyčiams pasiryžusi Mia – apie dingimą iš viešumos ir skaudžius išgyvenimus: „Meluočiau, jei sakyčiau, kad nieko blogo nenutiko“

Prabėgę metai Mios gyvenime – taip pat kupini iššūkių ir naujų pažinčių.

„Visi mano gyvenimo metai, kaip ir šie, yra labai spalvingi. Sutikau daug gerų, naujų žmonių. Labai džiaugiuosi šiais metais, ypač vertinu paskutinius mėnesius, kurie man buvo labai produktyvūs. Tikiuosi, kad ateinantys metai man bus panašūs“, – apie prabėgusius metus kalbėjo moteris.

Nors atlikėja savo gimtadienių neretai visai nemini, šiemet – išimtis.

„Planuoju šventę. Kol kas viskas apmąstymuose, bet per savo gimimo dieną dirbsiu. Pagalvojau, kad labai noriu dirbti, kaip kad išeidavo dažnai. Gimtadienio šventę su draugais surengsiu kiek vėliau.

REKLAMA

REKLAMA

Gimtadienių dažnai nešvęsdavau, nes per juos dirbdavau ir man jie neteikė tiek daug svarbos. Bet supratau, kad tą dieną reikia skirti sau. Laiko sau visada skirdavau – ar vakarienės su draugais nueidavau, bet retai kada didelę šventę su draugais rengdavau“, –

REKLAMA

Žinoma moteris užsimena ir apie pokyčius savo gyvenime. Per daug neatskleisdama ji tvirtina, kad pradeda vystyti savą verslą.

„Ši vasara man ypatingai užimta. Laiko sau tikrai turiu mažai, net reikia galvą pasukti, kurią dieną galėčiau pailsėti. Tai labai produktyvi, darbinga vasara, jau kitą savaitę laukia daug naujovių su muzika. Taip pat pradedu vystyti savo verslą, apie kurį greituoju metu papasakosiu visiems.

Šią vasarą tikrai nėra kada ilsėtis – tai turbūt reikės daryti rudenį, ir, greičiausiai, ne Lietuvoje“, – sako ji.

REKLAMA

REKLAMA

Televiziniai projektai ir koncertai

Anksčiau Mia neretai šmėžuodavo televizijoje, yra dalyvavusi ne viename projekte, dar 2011-aisiais apie ją pasirodė lietuvių kurtas biografinis serialas „Kas nori nužudyti Mią?“, paremtas tikrais jos gyvenimo įvykiais.

Visgi moteris neslėpė, kad galiausiai televizinių projektų gyvenime buvo per daug, jie atėmė ir nemažai laiko.

„Jau senokai apsisprendžiau nebedalyvauti televiziniuose projektuose. Turėdavau visus metus televizijoje, laisva būdavo tik vasara, kurią visą praleisdavau koncertuodama.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nesu robotas, scenoje esu 20 metų, ir buvo metas, kai pavargau ištisus metus būti ir televizijoje, ir spaudoje, ir koncertuoti. Teko rinktis ir aš pasirinkau muziką. Norėjosi poilsio, kurio neturėjau dalyvaudama dviejuose projektuose per metus.

Dažniausiai juose išbūdavau iki pat galo. Buvo ir laikas, kai net vesdavau laidas, tad reikėjo man jau ir pertraukos“, – sakė pašnekovė.

„Televizijoje man visada labai patiko, sakyčiau, kad esu ir jos žmogus. Ir dabar su malonumu einu filmuotis į laidas. Bet kai metai iš metų esi televizijoje, natūralu, kad pavargsti, išsisemi, ir pertraukos tikrai reikia. Ir išėjo tai į naudą, nes aš ir vėl pasiilgau televizijos“, – pridūrė moteris.

REKLAMA

Gerbėjai ir žinomumo kaina

Atlikėjai neretai susiduria su didelėmis miniomis visokio plauko gerbėjų, pasitaiko ir ne itin malonių istorijų. Visgi Mia neslepia, kad nors buvo visko, jos gerbėjai visada išliko pagarbūs ir geri.

„Iš gerbėjų nemalonaus dėmesio tikrai nebūna. Nesinori be proto liaupsinti savo publikos, bet ji tikrai yra geriausia. Man mano publika yra kitokia, labai intelektuali, šilta ir tas mane labai žavi. Yra tekę girdėti, kad kitų atlikėjų koncertuose mušasi, mėto į sceną įvairius daiktus. Man per 20 metų nėra tekę matyti tokių dalykų“, – sako dainininkė.

REKLAMA

Nuo pat jaunystės dėmesio, žiniasklaidos akiratyje gyvenusi Mia žinomumo kainą pajuto jau tada.

„Niekada sau netroškau begalinio dėmesio. Norėjau dainuoti, kad mane išgirstų ir norėjau būti scenoje. Visada norėjau siekti maksimumo, bet nenorėjau dainuoti tik privačiuose vakarėliuose. Man norėjosi, kad mane girdėtų, ir kad mano muzikos klausytųsi visi.

Kai užgriuvo dėmesys ir žinomumas, tam buvau pasiruošus nuo paauglystės. Jau būdama jauna sulaukdavau nemažai dėmesio dėl savo vokalinių galimybių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Man buvo malonu, kad per pirmą savaitę mano, nežinomos atlikėjos, daina atsiranda topuose. Tai man didžiulis įvertinimas. Niekada nesirgau žvaigždžių liga, tiesiog dariau tai, ką visada nuo vaikystės svajojau daryti“, – sakė moteris.

Karjeros laiptais Mia užkopė tikrai ne per vieną dieną, o tapo žinoma tik dėl didelių pastangų.

„Muzika man nesisiejo su žvaigždiškumu, o labiau su savęs išraiška. Man labai pasisekė, nes dirbu patį mėgstamiausią darbą savo gyvenime. Tai nėra vien tik darbas, tai – gyvenimo būdas. Manau, kad žinomumas jauname amžiuje mane suformavo kaip asmenybę, scena man suteikė labai daug pasitikėjimo savimi.

REKLAMA

Tapau žinoma ne per vieną dieną – viską dariau per muziką, nebuvo tokių projektų, kurie galėjo padėti man išgarsėti ir kurti karjerą. Scena yra mano gyvenimas nuo pat vaikystės, neįsivaizduoju savęs be scenos“, – teigė ji.

O gimtadienio proga M. Pilibaitytė sau linki užtibrėžtų tikslų nuoseklaus siekimo:

„Norėčiau iki kito savo gimtadienio įgyvendinti tai, ką esu sau užsibrėžusi.“