Mia – apie darbingą vasarą ir atostogas su mylimuoju Turkijoje: „Pirma naktis apkarto“

Naujienų portalui tv3.lt Mia pasakojo, kad mintis vykti į Turkiją kilo iš noro pailsėti prieš vasaros darbų įkarštį, pasikrauti saulės, energijos ir gerų minčių. Be to, atlikėja atskleidė, kad labai mėgsta keliauti automobiliu ir yra išmaišiusi kone visą Europą, todėl šįkart troško išvykti į kitokio pobūdžio kelionę.

„Norėjome paįvairinti savo keliones ir nusprendėme, kad šįkart ilsėsimės pasyviai. Renkantis kelionės kryptį svarbiausia buvo gauti „viskas įskaičiuota“ paketą, turėti galimybę gulėti prie viešbučio baseino ir nieko neveikti. Taigi, spontaniškai nusprendėme, kad vyksime į Turkiją“, – sakė žinoma moteris.

REKLAMA

REKLAMA

Mios teigimu, kelionė paliko gerus įspūdžius, tačiau neapsėjo be nesklandumų: „Gavome daug stipraus lietaus. Kiekvieną dieną popiet saulė pasislėpdavo ir prasidėdavo lietus, todėl kasdien keldavomės pusė septynių ryto, kad galėtume šiek tiek pagaudyti vitamino D. Žinoma, miegoti taip pat eidavome gana anksti.“

REKLAMA

Į Turkiją atvykusią porą pasitiko ne tik tropinis lietus, bet ir nesusipratimai viešbutyje. Kaip pasakojo Mia, renkantis apgyvendinimo įstaigą pora papildomai sumokėjo už kambarį su vaizdu į jūrą, tačiau atvykę turėjo miegoti sename kambaryje.

„Viešbutis nusprendė, kad mus galima apgyvendinti nerestauruotame pastate, kuriame iki vidurnakčio garsiai grojo muzika, o vonioje buvo pelėsis. Pailsėti pirmą naktį nepavyko, bet po to pareiškėme pretenziją ir buvome perkelti kitur, gavome kambarį su vaizdu. Tuomet prasidėjo tikrasis poilsis. Ši situacija buvo labai nemaloni, juk už atostogas sumokėjome nemažą pinigų sumą“, – atskleidė Mia.

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, moteris akcentavo, kad nors pirmoji naktis Turkijoje apkarto, ne viskas buvo blogai: „Tai buvo penkių žvaigždučių viešbutis su VIP paketu ir dievišku personalu. Stebėjausi, kokie jie malonūs. Nuėjus prie baseino, iš visų pusių buvome aptarnaujami: ant gultų palikti rankšluosčiai, kurie sušlapus pakeičiami, vis buvo teiraujamasi, ar nieko mums netrūksta. Įspūdį paliko ir viešbučio programa: kiekvieną vakarą vykdavo dveji koncertai, kuriuose ne tik buvo dainuojama, bet ir šokama. Tikrai nebuvo viskas sugadinta, kaip atrodė pirmąją naktį.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors šįkart Mia pasirinko poilsinę kelionę, moteris teigė, kad dažniausiai vyksta į aktyvias išvykas, o ypač mėgsta keliauti automobiliu. Tokio pobūdžio kelionėse, anot pašnekovės, galima išvysti tikrąjį gamtos grožį.

„Visada važiuojame tai į Prancūziją, tai į Ispaniją. Nuo Austrijos prasideda kalnai, kuriuos aš be proto myliu. Man tai neapsakoma gamtos didybė. Kiekvieną kartą važiuojant tuo pačiu keliu, vis aikčioju, kaip tai yra gražu ir žodžiais nenusakoma. Tiesa, kartą, kai automobiliu vykome atgal į Lietuvą, buvome pasiklydę. Važiavome per tokį kalną, serpantinus ir siaurus keliukus be atitvarų. Manau, ten važinėja tik vietiniai, tad streso buvo tikrai nemažai, bet įspūdžiai liko visam gyvenimui“, – prisiminimais dalijosi ji.

REKLAMA

Žinoma moteris teigė, kad ypač myli Prancūziją ir Italiją, kiekvieną kartą užburiančias vaizdais ir traukiančias sugrįžti. Be to, Mia atskleidė turinti su kelionėmis susijusią ypatingą tradiciją: „Grįžtant iš Ispanijos ar kitų šalių dažniausiai važiuojame tuo pačiu keliu pro Prancūzijos pietų pakrantę. Vos išvažiavus iš Prancūzijos ir įvažiavus į Italiją turime savo kavinukę ant skardžio, kur matosi visa jūra. Ten yra degalinė, bet mes joje visada sustojame, tai tarsi mūsų ritualas. Dažniausiai ten papildomai nusiperkame lauktuvių ir visada išgeriame kavos.“

Pasiteiravus, ar vasaros metu neketina laiko praleisti lietuviškame pajūryje, Mia tikino šiose vietose negalinti tinkamai atsipalaiduoti, o artimiausią kelionę planuojanti į Italiją: „Žinote, kai dvidešimt vasarų Palangoje ar Šventojoje praleidi dirbant, tai natūraliai gaunasi taip, kad šios vietos ima asocijuotis tik su darbu ir koncertais. Būna, kad žmonės išvažiuoja dirbti į pajūrį ir tuo pačiu pasimėgauja poilsiu. Bet man taip nepavyksta. Nesakau, kad nemėgstu lietuviško pajūrio, tačiau pailsėti ten man gana sunku.“