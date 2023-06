Translytė Zofija Krocaitė su mylimuoju leidosi į nepamirštamą nuotykį: „Buvome tik mes ir gamta“

Naujienų portalui tv3.lt Z. Krocaitė pasakojo, kad mintis pastovyklauti kilo širdyje gimus troškimui susijungti su savo vidiniu vaiku ir pradėti daryti dalykus, kurie buvo įprasti vaikystėje.

„Nusprendžiau, kad šiais metais imsiu važinėti riedučiais, daugiau laiko praleisiu gamtoje. Užsiminiau savo draugui apie iškylavimą ir jis man pasiūlė nuvykti į kitą šalį padaryti backpackingą, t.y. kai susipakuoji daiktus į 20 kg sveriančią kuprinę ir per dieną nužygiuoji 20 km. Iš pradžių planavome vykti į kitą šalį, bet galiausiai nusprendėme, kad reikia pasitreniruoti ir išbandyti tai Anglijoje“, – sakė Londone gyvenimą kurianti Z. Krocaitė.

Mergina tikino, kad tokiai išvykai reikalingas tinkamas pasiruošimas, todėl pora kelias savaites kruopščiai planavo kelionę. Kaip pasakojo pašnekovė, žygiuojant teko susidurti ne tik su įvairiu reljefu, bet ir stipriu vėju, tad reikėjo pasirūpinti gerais žygio batais. Zofija akcentavo, kad ruošiantis tokiai kelionei svarbu nepamiršti ir vandens filtro bei chloro tablečių, kad būtų galima atsigerti iš vandens telkinių.

„Prieš išvykstant nusipirkome iškylai tinkamo maisto, pavyzdžiui, riešutų, kuskuso. Ieškojome to, kas nesvertų daug, bet turėtų pakankamai maistinės vertės. Apsirūpinome vandeniu ir buvome įsitikinę, kad kelionės metu jo užteks. Tačiau dabar galiu pasakyti, kad vandens tokiose išvykose niekada neužtenka, todėl žygiuojant svarbu būti netoli vandens telkinių, iš kurių būtų galima atsigerti“, – kalbėjo ji.

Į iškylą išvykusi pora nusprendė, kad keliaus į Velsą, tačiau neturėjo konkretaus maršruto. Atsitiktinai žemėlapyje suradę vietą, kurioje yra garsusis Keturių krioklių kelias, Zofija ir Lukas pradėjo žygį.

„Nors neturėjome tikslaus plano, nutarėme, kad pradėsime nuo Keturių krioklių kelio, eidami žiūrėsime į žemėlapį ir bandysime sudaryti rato formos žygį. Taigi, keturias dienas ėjome ir keturias naktis nakvojome palapinėje atsitiktinėse vietose, pavyzdžiui, žemėlapyje radę ežerą. Ten susikonstruodavome palapinę, susikurdavome laužą. Niekada gyvenime nebuvau mačiusi krioklių, todėl vaizdai atrodė pasakiškai. Be to, mums labai pasisekė, nes per keturias dienas nė karto nelijo, o Velse tai – retenybė“, – džiaugsmo neslėpė Z. Krocaitė.

Žygio metu Zofija išvydo ne tik krioklius, bet ir įspūdingus kalnus, kurie Didžiojoje Britanijoje yra sekantys pagal didumą po Škotijos. Keliautojos teigimu, stovyklaujant nebuvo jokio telefono ryšio, todėl pora turėjo daug laiko bendravimui ir knygų skaitymui.

„Prieš kelionę sustojome parduotuvėje apsipirkti, ten pamačiau vietą, kurioje žmonės dovanoja knygas. Kadangi pamiršau iš namų pasiimti kokį skaitinį, nusprendžiau prigriebti vieną knygą. Nors tokio žanro knygos niekada nebūčiau skaičiusi namuose, gamtoje viskas kitaip: aplink nėra jokių žmonių, tave supa tik avys ir šalia tekantis upelis, jauti visišką ramybę bei nuo visko atsiriboji. Tad net ir ta knyga buvo labai įdomi, nes skaičiau ją be jokio skubėjimo. O tai yra visiška priešingybė mano gyvenimui Londone, kur visuomet bėgu ir nerandu laiko paprastiems dalykams“, – įspūdžiais dalijosi plaukų stilistė.

Pasiteiravus, kas kelionėje tapo didžiausiu iššūkiu, mergina pasakojo, kad tokioje išvykoje yra svarbu sugebėti prisitaikyti prie kito žmogaus ir jo tempo – juk vienas gali nueiti daugiau, kitas mažiau. Tikru fiziniu išbandymu tapo ir 20 kg sverianti kuprinė, su kuria teko eiti per tokį vėją, kokio Zofija dar niekada nebuvo jautusi.

„Tokioje situacijoje tu negali pasiduoti, reikia galvoti tik tai, kaip žengti sekantį žingsnį ir neparklupti dar kitame. Aš dažnai gyvenu savo vidiniame pasaulyje, galvoju apie savo išgyvenimus, todėl džiaugiuosi, kad galėjau tuo metu susikoncentruoti į gamtą ir galvojimą, kaip nepasiduoti. Tai buvo geras savęs išbandymas“, – pripažino ji.

Iššūkius mėgstanti Zofija atskleidė, kad nors pati prieš išvyką nejautė jokių baimių, su tuo susidūrė mylimasis Lukas: „Jis yra anglas, todėl jaudulio prieš kelionę jam buvo daugiau. Visgi išvyka abiem paliko gerą įspūdį, buvo įdomu pamatyti, ar sugebėsime drauge tai padaryti. Kartu esame jau dešimt mėnesių, todėl labai smagu, kad jaučiamės gerai net ir tada, kai aplink nėra televizoriaus, filmų ar panašių dalykų. Šioje kelionėje buvome tik mes ir gamta, dar geriau pažinome vienas kitą, kartais net būdami tyloje. Manau, tai geras ženklas su žmogumi kuriant santykius.“

Tiesa, Z. Krocaitė pripažino, kad prieš išvyką abejojo, ar nesigrauš dėl nešvaros, kvapo ir riebaluotų plaukų: „Pergyvenau, kad po keturių dienų būsiu labai nešvari. Bet susiliejus su gamta išvaizda nebetenka prasmės. Man tai labai pagelbėjo su mano emocine sveikata, nes dirbu grožio salone, kur visada matau save veidrodyje. Tai man labai padėjo atsitraukti nuo to, pamatyti, kokia stipri esu, kad galiu tiek daug nueiti net ir su dideliu svoriu ant pečių.“

Zofija teigė, kad ateityje norėtų dar kartą leistis į tokio pobūdžio išvyką, tik su dar daugiau iššūkių. Merginos svajonėse – mėnesio trukmės žygis, kurio metu ji norėtų dar labiau susijungti su gamta, atsiriboti nuo aplinkos ir pažvelgti į save iš kitų kampų.

„Manau, kad labai sveika pažiūrėti į savo gyvenimą iš kitos pusės ir nustoti sureikšminti dalykus, kurie iš tikrųjų yra visai nesvarbūs. Dažnai save vadinu laukine kate. Net ir šioje išvykoje, pamačiusi, kaip žmonės šokinėja nuo krioklių, panorau pamėginti. Draugas liepė to nedaryti, bet aš vis tiek šokau. Niekada nenoriu gailėtis to, ko nepadariau. Mėgstu sakyti gyvenimui taip, net jei labai baisu. Tokiais momentais jauti, jog išties gyveni“, – įsitikinusi ji.