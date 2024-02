Merūnui Vitulskiui per gimtadienį sušlubavo sveikata: dar ir dabar sunku atsistoti ant kojų

Dainininkas Merūnas Vitulskis atšventė savo 41-ąjį gimtadienį. Tiesa, šiemet šventinės nuotaikos jo neaplankė ne tik dėl sušlubavusios sveikatos, bet ir dėl to, kad reikėjo savo gimimo dieną sutikti toli nuo šeimos – Šveicarijoje. Vis dėlto malonių staigmenų jam nešykštėjo draugiški kolegos, su kuriais jau spėjo tapti bičiuliais. Be to, nustebino ir šeimyna.