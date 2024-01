Melas Brooksas, Angela Bassett gavo garbės „Oskarus“

Renginys „Governors Awards“, surengtas jau 14-ąjį kartą, nebuvo transliuojamas per televiziją, tačiau tarp susirinkusiųjų buvo pilna garsenybių: dalyvavo Martinas Scorsese, Christopheris Nolanas, Leonardo DiCaprio, Penelope Cruz, Natalie Portman, Bradley Cooperis.

„Pažadu, kad šito neparduosiu“, – apie gautą apdovanojimą pajuokavo M. Brooksas.

Pirmąjį savo „Oskarą“ M. Brooksas gavo 1968 metais už filmo „Prodiuseriai“ (The Producers) scenarijų. Juokais jis sakė, kad jam teko jį parduoti, nes laikai buvo sunkūs.

„Governors Awards“ – tai nedidelė atgaiva nuo Holivudo apdovanojimų sezono lenktynių ir galimybė pagerbti kai kurias gyvas kino industrijos legendas, įskaitant šiuo atveju M. Brooksą, aktorę Angelą Bassett ir montažo režisierę Carol Littleton, kurie visi atsiėmė garbės „Oskarus“ teatre „Dolby“, šalia tos vietos, iš kur kovo mėnesį bus transliuojama pagrindinių „Oskarų“ įteikimo ceremonija.

Michelle Satter iš Sandanso kino festivalį rengiančios organizacijos „Sundance Institute“, gavo Jeano Hersholto humanitarinį apdovanojimą, kurį Kino meno ir mokslo akademija teikia nuo 1957-ųjų.

Vakaro metu buvo ir juoko, ir ašarų

Buvo pagerbti apdovanotieji ir išreikštas kartėlis dėl neseniai įvykusių netekčių.

Kasmetinis renginys, kurį rengia Kino meno ir mokslo akademijos valdytojų taryba, skirtas įvertinti indėlį į kino pramonę ir šio pasaulio atstovų gyvenimo pasiekimus. Anksčiau tai buvo „Oskarų“ ceremonijos dalis, bet 2009 metais ji atsiskyrė, kad kalboms nebūtų taikomi laiko apribojimai.

Renginį buvo numatyta surengti lapkritį, bet dėl aktorių streiko jis nusikėlė ir iš esmės tapo kampanijos už šio sezono „Oskarus“ stotele. Ketvirtadienį prasideda balsavimas dėl „Oskarų“ apdovanojimų, o nominacijos bus paskelbtos sausio 23 dieną. Apdovanojimai bus įteikti kovo 10 dieną.

Prieš prasidedant pagerbimo ceremonijai susibūrė aktoriai ir režisieriai iš geriausių metų filmų, įskaitant „Openheimerį“ (Oppenheimer), „Barbę“ (Barbie), „Gėlių mėnulio žudikus“ (Killers of the Flower Moon), „Maestro“, „Prastus reikalus“ (Poor Things) ir „Purpurinę pievą“ (The Color Purple).

97-erių Holivudo legenda M. Brooksas, 70 metų rašęs, režisavęs, vaidinęs, prodiusavęs kine, televizijoje ir Brodvėjuje, rašęs knygas, įskaitant neseniai išleistus memuarus, yra vienas iš nedaugelio vadinamųjų EGOT – pramogų pasaulio atstovų, pelniusių „Emmy“, „Grammy“, „Oskaro“ ir „Tony“ apdovanojimus.

C. Littleton montavo tokius filmus kaip „Kūno karštis“ (Body Heat), „Mirties akivaizdoje“ (The Big Chill), „Swimming to Cambodia“ ir „Mandžiūrijos kandidatas“ (The Manchurian Candidate). Pirmąją ir vienintelę „Oskaro“ nominaciją ji gavo už filmą „Ateivis“ (E.T. The Extra-Terrestrial), vienintelį Stevenui Spielbergui (Stivenui Spilbergui) sumontuotą filmą. Ji taip pat buvo ištekėjusi už operatoriaus ir buvusio Akademijos prezidento Johno Bailey, kuris mirė lapkričio mėnesį, sulaukęs 81 metų.

A. Bassett savo kalboje apie aktorystę kalbėjo ne tik kaip apie karjerą, bet ir kaip apie pašaukimą. Ji sakė, kad garbės „Oskaras“ yra jos palikimo liudijimas.

65-erių aktorė pirmą kartą buvo nominuota „Oskarui“ už legendinės dainininkės Tinos Turner įkūnijimą 1993 metų biografiniame filme „Kuo čia dėta meilė?“ (What's Love Got to Do With It?), o pernai – antrą kartą už gedinčios karalienės vaidmenį filme „Juodoji pantera. Wakanda amžiams“ (Black Panther: Wakanda Forever). Ji pažymėjo, kad yra tik antroji juodaodė aktorė, gavusi garbės „Oskarą“.