Meghan Markle ir princas Harry sulaukė naujų kaltinimų: jų elgesys šokiravo

Karališkoji pora buvo pastebėta dalijanti maistą ir remianti nukentėjusiuosius evakuacijos centre. Jie net paskelbė pareiškimą, kuriame ragino žmones padėti dėl gaisrų iškeldintiems žmonėms, skelbia yahoo.com.

Meghan Markle taip pat atidėjo savo „Netflix“ laidos „Su meile, Meghan“ išleidimą, kad galėtų sutelkti dėmesį į miškų gaisrų krizę.

Pranešama, kad Harry ir Meghan yra nepatenkinti griežtomis aktorės Bateman pastabomis apie jų dalyvavimą padedant gesinti Los Andželo gaisrus.

Po to, kai buvo paviešinta filmuota medžiaga, kurioje jie kalbasi su aukomis ir savanoriais, Bateman kunigaikščius, kad jie yra „greitosios pagalbos medžiotojai“ ir užsiminė, kad jie ten buvo tik dėl „fotosesijos“.

Pažėrė kritikos

Ji rašė: „Kokią atgrasią „fotosesiją“ jie pasidarė. Jie „apžiūrinėja žalą“? Ar dabar jie yra politikai? Jie čia negyvena, jie yra turistai. Katastrofų turistai.“

Pasak „PageSix“ šaltinių, Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė mano, kad šie komentarai yra labai „įžeidžiantys“.

Ypač Meghan, kaip pranešama, buvo „sugniuždyta“ dėl kritikos, ypač atsižvelgiant į jos stiprų ryšį su Los Andželu, nes užaugo šiame rajone.

„Meghan ir Harry įžeidžia tai, kad kas nors galvoja, jog tai tik galimybė nusifotografuoti. Meghan gimė ir užaugo Los Andžele, todėl jai tai yra ir visada bus namai.“

Šaltinis taip pat pabrėžė, kad 43-ejų Meghan „nėra tik turistė“, ir pridūrė, kad jos „širdis visiškai sudaužyta dėl visų žuvusiųjų gyvybių ir tų, kurių namus sunaikino šie gaisrai“.

Penktadienį Harry ir Meghan, gyvenantys Montecito mieste netoli Santa Barbaros, maždaug už 80 km nuo Los Andželo, buvo pastebėti Pasadenos konferencijų centre, kuris buvo paverstas evakuacijos centru, dalijantys maisto siuntinius nuo niokojančių gaisrų nukentėjusiems žmonėms.

Jie taip pat buvo nufotografuoti apkabinę José Andrésą, organizacijos „World Central Kitchen“, teikiančios karštą maistą visuomenei ir pagalbos tarnybų darbuotojams po gaisrų, įkūrėją.

„Fox 11 Los Angeles“ filmuotoje medžiagoje matyti, kaip pora lankėsi Pasadenoje, kur bendravo su savanoriais ir susitiko su miesto meru Victoru Gordo.

Kalbėdamas su „FOX LA“, meras Gordo gyrė Harry ir Meghan pastangas. Jis sakė: „Harry ir Meghan nori būti kuo naudingesni ir iš tiesų nori tik padėti.“

Meras taip pat pasidalijo, kad pora aplankė sudegusius namus Pasadenoje ir Altadenoje, susitiko su namų netekusiais žmonėmis.

Be to, Harry ir Meghan per savo fondą „Archewell Foundation“ skyrė reikšmingą finansinę paramą ir toliau yra įsipareigoję remti vykstančias atkūrimo ir atstatymo pastangas.

Ateityje jie taip pat planuoja apsilankyti papildomai. Ketvirtadienį, sausio 9 d., pora savo oficialioje Sussex.com svetainėje paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl gaisrų, nusiaubusių Pietų Kaliforniją.