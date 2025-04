Meghan Markle ir Harry santykiai pasiekė krizės tašką: ji turi 1 troškimą

Įžymybių ir karališkosios šeimos biografas Tomas Boweris, 2022 m. išleidęs daug dėmesio sulaukusią knygą apie Harry ir Meghan, savo naujojoje knygoje pateikia dar daugiau atvirų ir kontraversiškų teiginių.

Jo teigimu, pora dažnai konfliktuoja, o tai, anot jo, skatina juos siekti tam tikro „keršto“. Boweris taip pat pažymi, kad princas Harry trokšta susitaikyti su karališkąja šeima ir savo tėvu karaliumi Karoliu III, tačiau Meghan turi kitų tikslų, rašo mirror.co.uk.

Autoriaus nuomone, po dramatiško pasitraukimo iš karališkųjų pareigų ir naujo gyvenimo pradžios Kalifornijoje, jųdviejų santykiai pasiekė kritinį tašką. Tai esą paskatino Meghan ieškoti profesinio kelio, kuris labai skiriasi nuo jos vyro vizijos – ir kurio Harry, anot Bowerio, „nesupranta“.

„Jie išgyvena krizę – Meghan nori tapti milijardiere įžymybe, o Harry nesupranta to pasaulio, išskyrus tai, kad Meghan trokšta būti garsi. Jis visą gyvenimą neturėjo nė cento kišenėje, nereguliariai naudojosi viešuoju transportu, niekada nesirūpino automobiliais ar darbu.

Todėl jis nesupranta, iš kur ji ateina – ji dirbo itin sunkiai, susidūrė su daug sunkumų ir patyrė pažeminimų. Dabar ji siekia finansinio saugumo ir statuso“, – sakė Boweris.

Jis tęsė: „Meghan vis dar neturi tokio statuso, kokio trokšta. Ji neturi tokios traukos jėgos, kokios tikėjosi. O Harry, nors gyvena Kalifornijoje, vis dar laikosi savo karališkojo statuso, kaip ir ji. Jis svajoja apie susitaikymą su šeima, tačiau tai – visiškai nerealistiška. Williamas ir Kate tebėra kupini nesutaikomo pykčio.“

Pirmoji Bowerio knyga „Atpildas: Meghan, Harry and the War Between the Windsors“ buvo išleista 2022 m. Naujojoje knygoje jis teigia, kad dabartiniai poros sunkumai išryškėjo tuo metu, kai Harry labdaros organizacija „Sentebale“, kurią jis įkūrė 2006 m. savo motinos princesės Dianos garbei, susiduria su rimtais iššūkiais.

Be to, princas Harry neseniai pateikė teisinį prašymą dėl valstybės finansuojamos saugumo apsaugos Jungtinėje Karalystėje savo šeimai. Boweris teigia, kad visa ši situacija turėjo stiprų emocinį poveikį porai.

„Jie abu buvo stipriai sužeisti, tačiau jų ryžtas ir atkaklumas kovoti išlieka. Jų kova yra ne tik apie statusą – tai jų išlikimo klausimas. Ta kova kas savaitę tik stiprėja.

Daug žmonių iš pradžių buvo skeptiški dėl mano pirmosios knygos, tačiau dabar daugelis pradėjo matyti tai, ką tuomet atskleidžiau. Per pastaruosius trejus metus įvyko labai daug pokyčių ir išaiškėjo naujų faktų apie šią porą“, – komentavo autorius.

Primename, kad Bowerio knyga pasirodė po garsiojo Harry ir Meghan interviu su Oprah Winfrey. Joje buvo pateikti įvairūs prieštaringi teiginiai, tarp jų – esą karalienė Elžbieta jautė palengvėjimą, kai Meghan nedalyvavo princo Philipo laidotuvėse 2021 m., o pati kunigaikštienė karališkajame dvare elgėsi reikliai ir kelianti daug reikalavimų personalui.