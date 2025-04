Matui Maldeikiui prakalbus apie skyrybas – jo mylimosios Agnės reakcija: „Turėjome diskusiją“

Trečiadienį kaltinimų dėl mokesčių mokėtojų pinigų švaistymo sulaukęs Matas Maldeikis feisbuke pasidalijo daug dėmesio sulaukusiu įrašu, kuriuo užminė mįslę apie skyrybas.

„Gal kas turit nuomai vieno kambario butą Vilniuje, nuo kurio netoli su Boltu pašokt iki Seimo? <...> Dabar va, sukrauti lagaminai. Nežinau, ar liko to gyvenimo…“, – socialiniame tinkle rašė M. Maldeikis.

Jis skelbė, kad jo širdies draugė Agnė Turskienė patikėjo žiniasklaidoje pasklidusia informacija ir tai neva išprovokavo šeimos krizę.

„Kaip sužinojau po Auksinių svogūnų, esu eilinė šeškė, nors, neslėpsiu, save vertinau geriau. Pakabinau dešimkę. Pasakysiu tiesą – ji tobula moteris visomis prasmėmis. Crazy-beautiful matrica, kuria visada remiuosi santykiuose (pridedu Jums žiniai nuorodą komentaruose, pažiūrėkit, pravers) ji buvo unikornas – 1 crazy, 10 beautiful. Maniau, kad gamtoje tokių nebūna.

Bet. Kiekviena tobulybė turi Achilo kulną. Agnės Achilo kulnas – ji tiki žiniasklaidos melagienom ir ką rašo internetuose. Nes ten juk nemeluoja. Vakar pažiūrėjo LNK Žinios ir TV3.lt, Lryto.tv, paskaitė DELFI.lt ir 15min.lt, kad pusę šešių aš baliavojau. Aišku, su kitom mergom. Galbūt net svingeriuose, apie kuriuos tiek daug ir išsamiai paskutiniu metu rašo Delfi“, – socialiniuose tinkluose rašė politikas.

Tiesa, kilus sąmyšiui dėl tokių pasisakymų M. Maldeikis savo įrašą ištrynė.

Sureagavo mylimoji

Vis dėlto portalui tv3.lt M. Maldeikio mylimoji A. Turskienė pakomentavo, kaip reagavo į tokius širdies draugo pokštus.

„Žinokite, aš pati puikiai supratau viską. Mes vakar su Matu pajuokavome dėl to, pasijuokėme iš visos absurdiškos melagienų situacijos apie šventimą iki 5.30 val., kai „Bolt“ nurašė mėnesinį aptarnavimo mokestį, o tai tapo antraštėmis. Kadangi aš žinojau, kad tokiu metu Matas jau tikrai turėjo ilsėtis grįžęs po darbo, tiesiog uždaviau jam keletą klausimų, iš kur pasklido ši melaginga informacija. Mes tiesiog supratome, pasijuokėme iš jos ir grįžome prie darbų“, – portalui tv3.lt kalbėjo Agnė.

Darkart pasitikslinus, ar žiniasklaidoje pasklidusi informacija apie mylimojo „šventimą iki paryčių“ jos nė kiek nesutrikdė, Agnė šyptelėjo.

„Žinote, visoje šioje situacijoje truputėlį skaudina faktas, kad kai būna kažkokia bloga naujiena, ji išplinta labai greitai. Bet kai žmogus paneigia tam tikrą faktą, jau niekam nebūna įdomu. Tai tik dėl to man yra šiek tiek nesmagu. O aš Matu pilnai pasitikiu, tačiau tą diskusiją turėjome, nes, mano žiniomis, jis turėjo ilsėtis namuose, o aš žiniasklaidos gavau visai kitą informaciją. Taip ir turėjome tą diskusiją, iš kurios galiausiai pasijuokėme“.

Darkart paklausus, ar teisingai suprasta, jog diskusija praėjo be pykčių, Agnė nusijuokė. „Viskas praėjo ramiai. Mes su Matu iš visko pasijuokėme. Tačiau matome, kiek kartais gali tokia situacija išpūsti viską, netgi ir turėti įtakos santykiams. Tai tik dėl to, nes jūs pripažinkite, kad moterims turbūt nepatiktų sužinoti, kad kai tu manai, kad vyras namuose miega, o pasirodo kažkur iki 5:30 val. ryto jis buvo. Jūs turbūt suprantate mane kaip moteris. Tai tik dėl to padiskutavome ir išsiaiškinome“, – nusijuokė ji.