Masiškai plinta Donaldo Trumpo ir jo žmonos įrašas: tokį vaizdą internautai pamato nedažnai

Antradienį Palm Byče, Floridoje, Melanija buvo užfiksuota kartu su vyru kleganti pagal 1978 m. grupės „Village People“ himną „YMCA“, kai pora linksmino minią jo tėvo šokio judesiais, kuriuos jis nuolat naudojo per rinkimų kampanijos mitingus, rašo mirror.co.uk.

„Smagu pabūti YMCA!!!! Su Naujaisiais metais visus!“ – vyriausiasis Donaldo vaikas, 47 metų sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis, parašė „Instagram“ vaizdo įraše, kuriame matyti, kaip Melanija niūniuoja dainos žodžius ir judindama rankas šoka dainuodama.

Socialinių tinklų vartotojai buvo nustebinti būsimos pirmosios ponios pastangomis, kurios paplito kaip virusas, o vienas X vartotojas rašė:

„Niekada gyvenime nemaniau, kad Melanija Trump per Naujuosius metus dainuos YMCA. D. Trumpas savo šokio judesiais užkrėtė visą šalį, įskaitant savo šeimą ir Eloną Muską. Visi tai daro“.

„Patinka, kad Melanija juda pagal YMCA, – teigė kitas. – O kaip kai kurie žmonės negali nusišypsoti, kai Trumpas šoka savo šokį, nesuprantu“.

Melania Trump is the most elegant and beautiful First Lady to ever exist. Epitome of class! pic.twitter.com/s7zVHTMgVP

Renginyje taip pat dalyvavo artimas D. Trumpo draugas Elonas Muskas, kuris atrodė geros nuotaikos, nes į vidų nešėsi savo mini sūnų X AE A-Xii, kuris vilkėjo beveik tokį pat kostiumą kaip tėtis. Elonas šypsojosi, kai jo sūnus laikėsi už jo veido, kad palaikytų jį ant pečių.

Tai įvyko antradienio vakarą klube surengus Naujųjų metų sutikimo vakarėlį, kuriame dalyvavo ir D. Trumpas, kuris trumpai kalbėjosi su žurnalistais prie šiai progai ištiesto raudono kilimo.

Jis trumpam pasirodė scenoje kreipdamasis į šventės dalyvius, tarp kurių buvo ir daugelis jo pasirinktų kandidatų į ministrų kabinetą ir kitus postus jo būsimoje administracijoje. Per vakarienes su draugais ir šeima D. Trumpas savo planšetiniame kompiuteryje esančioje „Spotify“ paskyroje groja daugelį tų pačių melodijų, kurios buvo visur girdimos jo rinkimų kampanijos mitinguose.

Tokios garsios asmenybės kaip „Meta“ vadovas Markas Zuckerbergas, Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau ir „Tesla“ bei „X“ savininkas Elonas Muskas anksčiau pasirodydavo pusryčiuose, pietuose ir kituose socialiniuose susibūrimuose, kasdien rengiamuose „Mar-a-Lago“ klube.

Notice anything in this video of Donald Trump and Elon Musk at last night’s New Year’s Eve party at Mar-a-Lago?

pic.twitter.com/NZYLRsr9e0