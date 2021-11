Martyno Starkaus žmona Kotryna – apie išsipildžiusią svajonę: „Panašu, kad šis mano noras suveikė“

Rytą nubudusi M. Starkaus žmona Kotryna, nešina arbatos puodeliu, nusprendė apžiūrėti visą sodybos teritoriją. Kad namas visiškai nugriautas – ji žinojo, tačiau kartu besižvalgydama suprato, kad neliko ir kito jai itin svarbaus dalyko – šimtametės alyvos.

„Šią sodybą pirkti sutikau dėl dviejų dalykų – labai gražus gėlynas ir beprotiškai didelė alyva, dviejų persipynusių spalvų. O tada pamatau, kad tos alyvos tiesiog nebėra – nėra absoliučiai nė vienos šakelės. Čia buvo ryto rauda, išsiveržusi iš mano krūtinės – neatsimenu, kada aš taip verkiau ir raudojau. Ir nežinau, ką galvojo kaimynai, nes, turbūt, tokį ankstyvą rytą, kuomet kaime yra absoliuti tyla, rauda girdėjosi toli“, – pasakojo ji.

Aplinkiniai ėmė guosti Kotryną, o vėliau jiedu su Martynu savo sodyboje įvedė naują, bet be galo svarbią taisyklę: „Po to tris dienas visi sutikę Marčių klausdavo, tai kaip alyva? Mane vietiniai ramino ir sakė, kad tos alyvos iš tiesų yra kaip piktžolės – auga greitai ir staigiai, o kitais metais gal netgi bus dar geresnės ir gražesnės. Žinoma, aš tuo netikiu – jie, turbūt, visi susitarę man tai kartoja, kad išgelbėtų mano vyro kailį. Dabar man viskas jau kiek atlėgo, bet nuo šiol yra duotas įsakymas, kad nė vienas augalas šiame sklype negali būti nupjautas ar nukirstas be mano žinios.“

Pasirodo, kad M. Starkus su statybininkais nusprendė pašalinti alyvą todėl, jog pastarieji pasakė, kad medis trukdys naujam namui. Siekdamas ištaisyti savo klaidą, vėliau Martynas savo žmonai teigs atlikęs darbą, kurį vadins net svarbesniu nei pačios statybos – ypatingą dėmesį skirs kitiems žmonos augalams ir aptvers bijūną bei mėtas.

Gyventi sodyboje patinka ne tik Martynui ir jo žmonai, bet ir jų vaikams, o tai – viena didžiausių Kotrynos svajonių. „Kai mes nusipirkome šią sodybą, buvo karantinas, visi sėdėjome žiemą namie. Nebuvo ką veikti, todėl aš sugalvojau, kad visi galėtume padaryti norų lentas. Kiekvienas šeimos narys karpėme iškarpas, klijavome jas ant lentų, rašėme, ko norėtume ir ko sau linkėtume per ateinančius metus. Mano lentos norų viduryje atsidūrė sodyba, kad mes kažkaip ją atgaivintume. O antras dalykas, kurį aš priklijavau, buvo vaikų nuotraukos ir užrašas didžiausiomis raidėmis, kad vaikams patiktų čia būti. Panašu, kad šis mano noras suveikė“, – pasakos laidoje ji.

Tiesa, sodyboje yra ir savų taisyklių – pavyzdžiui, sodyba yra zona be kompiuterių. Šitaip mergaičių gyvenimuose ir vėl atsirado lėlės, seni žaislai, vaidinimai, dainos ir piešimas.

