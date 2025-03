Marškinėlius nusimetęs Channingas Tatumas parodė dramatiškus išvaizdos pokyčius

Kovo 21 d. Tatumas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo trimis nuotraukomis, kuriose užfiksuoti jo kūno pokyčiai skirtingais gyvenimo etapais. Prie įrašo jis aiškiai įvardijo savo svorio pokyčius ir pripažino, kad daugiau nebenori eksperimentuoti su savo kūnu, rašo people.com.

„Mes atsitraukiame!“, – rašė aktorius. „Pirmoje nuotraukoje šiandien sveriu 205 svarus (93 kg), antroje – 235 svarus (107 kg) filmui Josephine, o trečioje – 172 svarus (78 kg) filmui Roofman.“

Tatumas pabrėžė, kad toks svorio kitimas būtų neįmanomas be tinkamos pagalbos: „Esu labai dėkingas už savo genetiką, bet dar labiau – už savo virėją, mitybos specialistą ir trenerį. Be jūsų aš niekaip nebūčiau sugebėjęs to padaryti.“

REKLAMA

REKLAMA

Aktorius prisipažino, kad svorio priaugimas ir jo metimas tapo didžiuliu iššūkiu: „Bet daugiau nebedarysiu jokių riebių vaidmenų. Tai per sunku kūnui ir dabar dar sunkiau numesti svorį. Bet, velnias, kai žiūriu į šias nuotraukas, tiesiog pasibaisėtina, ką gali žmogaus kūnas ir valia.“

REKLAMA

Channingas Tatumas parodė įspūdingą kūno transformaciją

Tatumas taip pat pridūrė, kad jaunesniame amžiuje jam buvo lengviau prisitaikyti prie vaidmenų reikalavimų, tačiau dabar svorio atsikratymas reikalauja vis daugiau pastangų.

Šį įrašą aktorius paskelbė po to, kai 2024 m. gruodį pasidalijo asmenuke iš būsimo filmo Roofman, kuriame jis vaidina realų nusikaltėlį Džerį Mančesterį. Nuotraukoje Tatumas buvo užfiksuotas makiažo kėdėje, kur jam buvo maskuojamos tatuiruotės ir tvirtinamas perukas.

REKLAMA

REKLAMA

„Tatuiruočių dengimo ir perukų chaosas“, – rašė jis prie užkulisių kadro.

Tatumas jau anksčiau kalbėjo apie iššūkius, susijusius su kūno formos palaikymu. 2022 m. laidoje „The Kelly Clarkson Show“ jis pripažino, kad net būdamas profesionalus aktorius, jis vos spėja rūpintis savo fizine forma.

„Tikrai nežinau, kaip žmonės, dirbantys nuo devynių iki penkių, iš tikrųjų išlaiko formą, nes tai yra mano darbas visą darbo dieną ir aš vos galiu tai daryti“, – atvirai sakė jis. „Treniruojiesi du kartus per dieną, turi valgyti visiškai teisingai tam tikru laiku. Tai specifinis dalykas.“

Nors Tatumas garsėja savo ištreniruotu kūnu, panašu, kad ateityje jo gerbėjai nebeišvys jo tokių radikalių transformacijų – bent jau tų, kurios reikalautų priaugti svorio.