Ešli socialiniame tinkle „Instagram“ paviešino kelias nuotraukas iš naujos fotosesijos, kurioje ji pozuoja prie ryškiai rožinio automobilio.
Ešli Daščenka mėgaujasi prabanga
Įrašu Ešli neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Nuotraukose mergina atrodo pribloškiančiai – vilki baltą švarką, aukštakulnius, dėmesį traukia ir nėrinių detalės.
Sunku nepastebėti ir rožinio „Rolls-Royce Black Badge“ V12 automobilio, šalia kurio pozuoja E. Daščenka.
„Gyvenu savo pasakoje.
Nuoširdžiai dėkoju merginoms, prisidėjusioms prie šios fotosesijos įgyvendinimo. Už profesionalumą, kūrybiškumą, dėmesį detalėms ir pagalbą įgyvendinant mano viziją.
Buvo malonu kartu kurti, o galutinis rezultatas pranoko lūkesčius. Ačiū už jūsų talentą, atsidavimą ir nuostabią patirtį!“ – pridūrė ji.
Primename, kad anksčiau paklausta apie šią prabangią dovaną, Ešli sakė: „Apie tokį automobilį svajojau jau seniai, visada norėjosi kažko išskirtinio ir neįprasto. O visas detales kol kas pasiliksiu sau, nenoriu per daug dalintis savo asmeniniu gyvenimu.“
Naujienų portalo tv3.lt žiniomis, preliminari tokio automobilio vertė gali siekti apie 500–650 tūkst. eurų. Kaina priklauso nuo komplektacijos ir individualių užsakymų, tokių kaip išskirtinė kėbulo ir salono apdaila bei kitų pasirinkimų.