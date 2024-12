„Gruodžio 14-ąją, kai turėjo vykti mūsų dukros gimtadienio šventė, susidūrėme su, kai mūsų nuomojamuose apartamentuose apsistojusi moteris atsisakė išsikraustyti, nors buvo pasibaigęs jos nuomos terminas. Ji teigė, kad jaučiasi blogai ir pareiškė, jog niekur nevyks“, – pasakojo R. Petrauskytė-Paulauskienė.

Šeima, norėdama išvengti konflikto ir galimos grėsmės, kreipėsi į policiją:

„Iš pradžių galvojome, ką daryti. Eiti patiems į vidų atrodė pavojinga, nes nežinojome, kas mūsų laukia už durų. Todėl nedelsdami iškvietėme policiją. Mūsų nuostabai, kai nuomininkai sužinojo apie iškviestą policiją, jie išvažiavo anksčiau nei pareigūnai atvyko.“

„Dūmų detektorius užrišo prezervatyvais“

Išvykę nuomininkai paliko apartamentus siaubingos būklės: „Tai, ką radome viduje, buvo tiesiog šokiruojanti netvarka. Lovos patalynė buvo sulaistyta, rankšluosčiai taip pat, kėdės sulaužytos, o stiklinės sudaužytos. Visur mėtėsi šiukšlės. Tačiau labiausiai mus pribloškė dūmų detektoriai – jie buvo uždengti plastikiniais maišeliais, o šie užrišti prezervatyvais.“

Be to, kriminalistai apartamentuose aptiko maišelių su narkotinių medžiagų likučiais. Nors medžiagos kiekis buvo per mažas, kad būtų galima atlikti išsamią ekspertizę, pareigūnai patvirtino, jog tai tikrai buvo narkotinės medžiagos.

Petrauskų šeima nuomoja apartamentus trumpalaikei nuomai daugiau nei metus. Anot jų, dažniausiai problemos kyla su nuomininkais iš užsienio.

„Pagal mūsų patirtį, daugiausiai problemų kyla su Ukrainos ir Rusijos piliečiais. Jie dažnai nesaugo turto ir nesilaiko taisyklių.

Prisiminkime save – kai tik atgavome nepriklausomybę, mes, lietuviai, taip pat neturėjome elementarios kultūros užsienyje, nes buvome alkani ir dar nepažinę civilizuoto gyvenimo. Praėjo daug metų ir mes tapome tikrais europiečiais. Tikiu, kad ir šie žmonės su laiku pasikeis“, – samprotavo Rima.

Nepaisant šio nemalonaus įvykio, šeima džiaugiasi, kad viskas baigėsi be didesnių pasekmių. Jie tikisi, kad panašios situacijos nepasikartos, o patirtis taps pamoka ateičiai.