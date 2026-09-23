„Man-go“ lyderės Rimos Petrauskytės gyvenime – džiugus įvykis

Šiemet R. Petrauskytei-Paulauskienei sukanka 46-eri.
Džiugus įvykis Rimos gyvenime
Nors Rimą pažįstame daugiau kaip scenos, kūrybos žmogų, ji yra daugiavaikės šeimos mama, taip pat ir mylinti žmona. Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo ji, vaidmenų moteris turi išties nemažai.
„Taip pat esu žmona bei trijų mergaičių mama. Iš tiesų net nepastebėjau kaip išsitrynė ribos tarp visų šių vaidmenų. Su metais tiesiog vėl išmokau būti savimi visose gyvenimo srityse ir tai yra geriausia, ką galėjau dėl savęs padaryti.
Jeigu anksčiau žmonės apie mane žinojo tik kaip apie grupės narę ir aš pati save taip identifikuodavau, pastaruoju metu visų pirma yra Rima, o paskui jau visa kita. Pagaliau dingo baimės ir kompleksai pasirodyti tokiai, kokia esu savo „Instagram’o paskyroje“, – yra kalbėjusi ji.
Prieš keletą metų grupė „Man-go“ minėjo 25-ąjį jubiliejų. Prabilusi apie pirmus kartus scenoje, R. Petrauskytė tvirtino, kad per kelis dešimtmečius teko išmokti labai daug.
„Kasdienybėje retai galvoju apie praeitį – stengiuosi gyventi dabartimi, būti čia ir dabar. Bet jeigu manęs paklausia apie pirmuosius koncertus, prisimenu juos puikiai. Buvo daug baimės, nepasitikėjimo savimi ir tuo pačiu begalinis noras dainuoti, būti scenoje bei kūrybiniame procese. Per 25-erius grupės „Man-go“ metus aš užaugau patirdama sėkmes ir nesėkmes, priimdama teisingus ir neteisingus sprendimus.
Jeigu atvirai, man ši sukaktis neturi didelės reikšmės, kaip ir nereiškia žmogaus metai – tai tiesiog skaičius. Per šiuos metus sudainuotos dainos, surengti koncertai, turiningai ir smagiai praleistas laikas su kolektyvu man yra didžiausias turtas. Galų gale, šalia grupės veiklos visus šiuos metus vyko pagrindinis, asmeninis, mano gyvenimas“, – šypsojosi moteris.
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