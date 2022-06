Putino pakalikas vis dažniau atsiduria dėmesio centre. Ne tik jis, bet ir jo šeima kelia susidomėjimą, ypač jo jauniausias sūnus Nikolajus (17), dažnai vadinamas tiesiog Kolia, kuris ateityje gali būti jo įpėdinis.

Pats Aliaksandras Lukašenka yra dviejų suaugusių sūnų – 46 metų Viktoro ir 42 metų Dmitrijaus – ir paauglio sūnaus Nikolajaus tėvas. Viktoro ir Dmitrijaus mama ta pati moteris, kuriuos pagimdė Galina Lukašenka – Baltarusijos prezidento žmona.

Nikolajus yra nesantuokinis Aliaksandro vaikas, o jo motina – buvusi asmeninė A.Lukašenkos gydytoja Irina Abelskaja. Pasak užsienio žiniasklaidos, dabar jai suteiktas aukštas ligoninės gydytojos postas.

REKLAMA

Lukašenkos ir jo gydytojos sūnus Nikolajus – kandidatas į tėvo postą: vyresni sūnūs laikomi „grėsme“ (14 nuotr.) Lukašenkos ir jo gydytojos sūnus Nikolajus – kandidatas į tėvo postą: vyresni sūnūs laikomi „grėsme“ (nuotr. socialinių tinklų) Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) +10 Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Nikolajus Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Nikolajus Lukašenka, Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lukašenkos ir jo gydytojos sūnus Nikolajus – kandidatas į tėvo postą: vyresni sūnūs laikomi „grėsme“

Daugelį metų buvo spėliojama, kad Nikolajus yra galimas 67 metų diktatoriaus, kuris šalį valdo nuo 1994 m., įpėdinis. Remiantis 2011 m. ataskaita, kurioje cituojamas politikos analitikas Uladzimeris Padholas, Aliaksandras „atsiribojo nuo visų, nes jis visų bijo. Jis niekuo nepasitiki. Netgi savo vyresniuosius sūnus jis laiko varžovais, galinčiais planuoti jo pašalinimą iš valdžios“, tačiau Kolią jis vadina „psichologine kompensacija už jo vienatvę“.

U.Padholas taip pat pridūrė: „Kadangi jis jį myli, jis juo pasitiki. Jie myli ir pasitiki vienas kitu. Jo sūnus yra vienintelis žmogus, kuriuo jis gali pasitikėti, nes jis mažas ir nekelia jokios grėsmės.“

REKLAMA

REKLAMA

Augina kaip būsimą diktatorių

Nikolajus nuo mažens jis buvo auginamas kaip būsimas diktatorius. Lukašenkos sūnus pirmą kartą viešai pasirodė 2008-aisiais, nuo tada Minsko režimo atstovas visur kartu vaiką tempia su savimi.

Taip pat 2015-aisiais 11-metis Nikolajus kartu su tėvu A. Lukašenka atvyko į JT Generalinę Asamblėją Niujorke. Tuo metu jis netgi buvo užfiksuotas bendraujantis su tuometiniu JAV prezidentu Baracku Obama ir jo žmona Michelle Obama per aukščiausiojo lygio susitikimą.

Tais pačiais metais jis taip pat kartu su savo tėvu lankėsi Pekine, kur vyko Kinijos Antrojo pasaulinio karo minėjimai, kur kartu su Putinu ir savo tėvu stebėjo didžiulį Pekino karinį paradą. Jis taip pat buvo nufotografuotas su žymiais lyderiais, tokiais kaip Kinijos prezidentas Xi Jinpingas.

Tačiau Aliaksandras niekada tiesiogiai nepripažino, kad Nikolajus yra jo įpėdinis. 2012 m. interviu BBC jis sakė, kad jo jauniausias sūnus prisijungia prie jo oficialiuose susitikimuose, nes „yra taip prisirišęs prie savo tėvo, kad neina miegoti be jo, o ne todėl, kad, kaip buvo teigiama, jis yra prižiūrimas dėl valdžios paveldėjimo“.

REKLAMA

REKLAMA

Ne gana to, pats Nikolajus draugiškose ledo ritulio rungtynėse dalyvavo su pačiu Putinu, pasirodė ir kariniame parade Raudonojoje aikštėje. Beje, vizito Kinijoje proga vaikinas skambino pianinu Xi Jinpingo garbei.

Nors Aliaksandras Lukašenka atrodo kaip visiškas pamišėlis, jis taip pat suvokia, kad savo pareigose nebus amžinai. Manoma, kad todėl jis nuo pat mažens ruošė Nikolajų.

A.Lukašenka yra pasiryžęs pratęsti diktatoriaus valdymą ir išlaikyti Baltarusijos žemes savo gniaužtuose šimtmečius.

Lukašenka ne kartą „juokavo“ apie savo sūnų, kad jis – būsimasis Baltarusijos prezidentas, tačiau, be jo, tai tikriausiai niekam neatrodo juokinga. Net Lukašenkos sūnus, atrodo, itin rimtai žiūri į savo būsimą užduotį. Iš vaiko jis pamažu virto diktatoriaus paaugliu sūnumi. Be to, jis be jokio vargo dalyvauja visuose tėvo reklamose ir demonstracijose. Jį jau matėme koviniame sraigtasparnyje arba apvilktą neperšaunamą liemenę ir prie šono prikabintu pistoletu.

Sūnų Kolią jis išsiuntė į saugią vietą Maskvos gimnazijoje, nes joks diktatorius šiame regione neapsieina be išsilavinimo Maskvoje.