Lukas Gricius suspindo blizgesiu: „Viską turėjau namuose“

Fotografas ir nuomonės formuotojas Lukas Gricius ant M.A.M.A. apdovanojimų 2024 raudonojo kilimo spindėjo ne tik apranga, bet ir savo charizma. Jo išskirtinis stilius nepaliko abejingų.

Tvari mada ir blizgesys

Paklaustas apie savo vakaro įvaizdį, Lukas atskleidė, kad dauguma jo aprangos detalių atkeliavo tiesiai iš asmeninės spintos ir buvo prikelta „antram gyvenimui“ kartu su dizainerio Roberto Kalinkino pagalba.

„Viską turėjau, iš tikrųjų, namuose“, – sakė Lukas.

Kodėl buvo pasirinktas blizgantis švarkas?

Lukas į klausimą atsakė su šypsena: „I need some sparkles all the time“ (liet. Man visą laiką reikia blizgučių).

Atrodo, kad šis stiliaus sprendimas ne tik išskyrė jį iš minios, bet ir puikiai atspindėjo renginio nuotaiką.

Simpatijos vakaro žvaigždėms

Lukas neslėpė, kuriuos atlikėjus šį vakarą palaiko: „Jessica Shy, Jazzu, Natalija Bunkė, Jonas Nainys“.

Nors į renginį Lukas atvyko vienas, jis spinduliavo gerą nuotaiką: „Pilna draugų čia bus greitai, tai nemanau, kad būsiu vienas“.

M.A.M.A. apdovanojimų ceremonija

Šiandien Kauno „Žalgirio“ areną drebina įspūdinga, jau 14-oji muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremonija, kurią vesti patikėta komikams Mantui Stonkui ir Laurai Dragūnaitei bei dainininkei Nijolei Pareigytei-Rukaitienei.

Kiekvienais metais rekordinio dėmesio sulaukianti apdovanojimų ceremonija M.A.M.A. nustebina netikėtais muzikiniais pasirodymais, kuriuos specialiai šiam renginiui kuria didžiulės profesionalų komandos.

M.A.M.A. scenoje žiūrovai išvys Moniką Liu, Evgenya Redko, Roką Yan, Vaidą Baumilą, Giedrę, DJ Jovani ir dar daugiau garsių ir žinomų šalies atlikėjų.

Kaip pastebi asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ pirmininkas Martynas Tyla, M.A.M.A. tarsi vainikuoja visa tai, kas mūsų šalyje įvyko praėjusiais metais. O Lietuvos muzikos pasauliui 2024-ieji buvo ypatingi.

Skaičiuojant visą laikotarpį nuo nepriklausomybės atgavimo, būtent pernai įvyko daugiausiai lietuviškų koncertų ir renginių. Iš viso – apie 5000.

Anot Martyno Tylos, M.A.M.A. išsiskiria ir tuo, jog tai yra ilgiausiai vykstantys muzikos apdovanojimai nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu – nė vieni kiti nevyko ilgiau.

„Džiugu, kad jie vyksta, ir, kad vyks toliau. Tiesa, kitais metais jie įvyks nebe sausį, o vasarį – tikslią dieną sužinosite jau šių apdovanojimų metu“, – intriguoja M. Tyla.

Penktadienį žiūrovai kviečiami pradėti stebint įžangą į apdovanojimus – nuo 17 val. TV6 kanalu ir naujienų portale tv3.lt prasidės M.A.M.A. raudonojo kilimo transliacija.

Dar viena šių metų naujiena – pasinaudoję QR kodu, transliacijos žiūrovai klausimus visiems tiems, kurie žengs raudonuoju kilimu, galės užduoti ir patys.

Iškart po raudonojo kilimo transliacijos, nuo 19.30 val., žiūrovai kviečiami persikelti į TV3 kanalą, naujienų portalą tv3.lt arba radiją „Power Hit Radio“ – iškilminga M.A.M.A. muzikos apdovanojimų ceremonija vyks kiekvienoje platformoje, tuo pat metu.

M.A.M.A. muzikos apdovanojimų šventė – jau šiandien kiekviename ekrane!