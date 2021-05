Londone gyvenantys atlikėjai Mantas ir Jolanta – apie skaudžiai išgyventą laikotarpį: pandemija atėmė artimuosius

Naujienų portalui tv3.lt Mantas ir Jolanta papasakojo apie tai, kas padėjo jiems nepalūžti sunkiu gyvenimo momentu, taip pat atskleidė ateities planus.

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mantas Vygantas ir Jolanta Naruševičiūtė

M. Vygantas neslėpė džiaugsmo, kad po truputį pramogų sektorius atsigauna. „Pagaliau... Pagaliau po truputį pradeda matytis žalia šviesa startui. Kartu su Jolanta oficialiai grįžtame į sceną jau šio mėnesio 21d. Laukiam su dideliu nekantrumu. Kai pagalvoju, jog paskutinis koncertas vyko gruodžio 12 d., tai net silpna darosi. Viskas pernelyg ilgai užsitęsė, bet be galo gera, kad jau pradėsime darbuotis. Spėjome pakankamai pailsėti ir esame pasiruošę grįžimui su trenksmu“, – kalbėjo pašnekovas.

J. Naruševičiūtė atviravo, jog taip pat džiaugiasi, rodos, situacija pasaulyje gerėja. Tačiau jai labai apmaudu, kad koronavirusas pasiglemžė ir jos artimųjų gyvybes: „Prasidėjus pandemijai, tikrai negalvojau, kad ji tęsis taip ilgai. Pirmas karantinas praėjo, netikėjau, kad bus antras. Vasarą buvo lengviau pragyventi uždarymą, bet antras karantinas jau buvo sunkesnis. Trumpos dienos, šalta, angliškas drėgnas oras... O dar pačiai teko per Kalėdas įsileisti Covid-19 į savo kūną, tai žinau dabar, kad tai labai rimta liga ir ne veltui pasaulis užsidarė. Teko palaidoti ir savo artimuosius, kuriuos pasiglemžė šita nelemta pabaisa. Todėl šitas situacijos gerėjimas labai džiugina.“

Atlikėjas taip pat pasakojo, kad pandemija jį daug ko išmokė: „Išmokome gyventi kitu ritmu. Kai tik paskelbė pirmąjį karantiną Londone, mes buvom ką tik sugrįžę iš šeimos atostogų Tailande. Nesitikėjome, kad atsidursime tokioje situacijoje. Esminis iššūkis, su kuriuo asmeniškai susidūriau – namų režimas, laisvės suvaržymas, atsiskyrimas nuo visuomenės, mylimo darbo, mylimų žmonių, mūsų žiūrovų . Kai esi pripratęs gyventi ritme, tuomet tokia pauzė buvo sąlyginiai depresiją kelianti. Bet, mes lietuviai, greitai sugebame adaptuotis. Virtualūs live koncertai, muzikiniai online sveikinimai bei mūsų kiti darbai leido pakankamai oriai pragyventi visą laikotarpį. Kai atsidūrėme tokioje situacijoje, mūsų šeimos išlaidos tapo minimalistinės, poreikių mažiau. Savotiškai šis laikotarpis suteikė progą išbandyti save, kai gyvenimas pasikeičia 360° kampu.“

REKLAMA

Manto mylimoji Jolanta antrino savo širdies draugui ir sakė, kad karantinas turėjo savų pliusų bei minusų.

„Karantinas davė ir gero ir blogo. Pirmiausiai pasidarėm daug darbų namuose, kuriems laiko niekaip neatrasdavom. O didžiausias pliusas, tai, kad daug laiko praleidom su šeima, pokalbiai vos ne iki ryto, pramogos, stalo žaidimai, kurie buvo pamiršti. Gerai, kad turim savo kiemą, tai vasarą auginom pomidorus, agurkus, gėles. Ir jie buvo taip prižiūrėti kaip niekada gyvenime. O blogoji dalis, tai kūno pokyčiai. Ech, priaugau tu kilogramų, nors atrodo, kad namie gamintas maistas, bet aišku amžius daro savo. Tikiuosi, kad per šį laikotarpį atsigausiu, nes bus daug veiklos. Pajamos sumažėjo, be abejo, bet nereikia verkti dėl to, svarbu sveiki, išlaidos taip pat sumažėjo. Išgyvenom, atvykus į JK prieš 22 metus tikrai buvo sunkiau. Pinigai gi uždirbami. O tai gera pamoka, kad reikia ir juodai dienai visada pasidėti“, – pasakojo moteris.

Nepaisant to, jog šis laikotarpis buvo kupinas iššūkių, tačiau pašnekovai džiaugėsi, kad turi gyvenimo ramstį, kuris padeda sunkiu momentu.

„Šeima – vienareikšmiškai pats didžiausias ramstis! Artimųjų meilė ir vienas kito palaikymas. Šis laikotarpis dar labiau suartino mus kaip šeimą, laikas tik dar kartą įrodė, kad mūsų šeimos vertybės yra aukščiau visko ir tai vadinu pagrindiniu gyvenimo varikliu. Išties, kolegų pagalba investavome į naują techniką, išmokome naudotis namų sąlygomis sukurta įrašų studija. Atsirado nauja virtuali veikla, nepatirti išbandymai. Tai, ko niekada nesame darę iki pandemijos. Atradome savo nišą kaip bendrauti virtualiai su mūsų klausytojais ir galiu teigti, kad viskas pavyko su kaupu. Live koncertai sulaukė didelio žmonių dėmesio, naujų sekėjų ir naujų pažinčių. Be galo ačiū tiems, kurie pastūmėjo link šio žingsnio ir didžiausias ačiū mūsų klausytojams, kad tokiu sunkmečiu gavome tokį didelį ir nuoširdų palaikymą. Wow! Nerealu“, – viltingai kalbėjo Mantas.

REKLAMA

Kalbėdami apie karantiną, pašnekovai atviravo, jog jis sujaukė kelionių planus tiek koncertuojant, tiek atostogaujant. Tačiau jie viliasi, kad vasarą galės vėl grįžti į seną ritmą ir susitikti su savo klausytojais.

„Be galo laukiame rugpjūčio mėnesio. Grįšime porai savaičių į gimtinę. Nusprendėme, kad šį kartą keliauti su mašina per visą Europą. Turime išties daug planų, ir jei atvirai, tai jau labai seniai laukiame juos visus įgyvendinti. Kas liečia naujų dainų įrašus turime paruošę kai ką naujo ir labai gražaus. Belieka tik viską įrašyti pas profesionalus. Kad viešai mus pamatysite tai tikrai, bet kol kas lai išlieka maža intriga. Tikiuosi pandemija nesujauks visko ir viskas klostysis pagal planą“, – sakė Mantas.

„Kaip aš laukiu vasaros pabaigos! Pagaliau galėsiu grįžti į mūsų žalią kraštą, apkabinti artimuosius, aplankyti tėvų kapus, galiausiai atsipūsti savo sodyboje. Kadangi už koncertų organizavimą mūsų šeimoje atsakingas Mantas, tai kaip jis pasakys, taip ir bus. Pilnai pasitikiu jo organizavimu, aš geriau pasirūpinsiu moteriškąja buities dalimi. Virtuvė mano stichija. Tai ten jau vadovė esu aš“, – juokėsi Manto mylimoji Jolanta.

Atlikėjai taip pat tikino, kad gimtinėje buvo gan senokai, todėl labai laukia, kada vėl čia atvyks.

„Paskutinį kartą Lietuvoje buvau 2019 m rudenį, teko padirbėti prie mano autorinės dainos remix grupės 16hz studijoje ir nuo to laikotarpio į Lietuvą nebuvau sugrįžęs. Visada malonu grįžti į gimtinę, kur laukia šeima, draugai, kolegos ir mylimas darbas. Laikas greitai slenka, tad rugpjūčio mėnuo jau ranka pasiekiamas. Laukiam be galo stipriai sugrįžti greičiau“, – kalbėjo vyras.

„Lietuvoj buvau paskutinį kartą prieš du metus. Labai pasiilgau. Ne tik artimųjų, bet tos žalumos, tos ramybės, lietuviškos kalbos aplink. Net mano dukra, kuri gimusi Jungtinėje Karalystėje ir labai sunkiai kalba lietuviškai, prasitarė, kad labai pasiilgo būtent lietuviškos gamtos. Ypač kaimo. Grįšime tikiuosi su trenksmu“, – apie ilgesį Lietuvai sakė dainininkė.