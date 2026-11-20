Du skirtingi šokio stiliai, dvi skirtingos filosofijos: nuo basų kojų iki puantų, nuo stingdančių išgyvenimų iki gyvybės jėga žaižaruojančios energijos. Visgi abu spektaklius sieja susitelkimas į žmogaus patiriamus jausmus, kurių neįmanoma išvengti, ir kvietimas išgirsti plakantį gyvenimo pulsą.
Pirmuosius „I like...“ spektaklius scenoje atlieka baleto artistai Gabrielė Marčiukaitytė, Vilija Montrimaitė, Julija Stankevičiūtė, Ignas Armalis, Ernest Barčaitis ir Jonas Kertenis. M. Rimeikio sukurto spektaklio scenografas – Marijus Jacovskis, kostiumų dailininkė – Elvita Brazdylytė, šviesų dailininkas ؘ– Levas Kleinas.
D. Dawsono spektaklyje „Širdies ritmu“ pagal Marjano Mozetichiaus muziką pirmąjį premjerinį vakarą šoka trupės primabalerinos Marija Kastorina, Olesia Šaitanova, Ami Morita, primarijai Jonas Laucius, Edvinas Jakonis, Luisas Valle ir kiti LNOBT baleto trupės artistai. Spektaklio scenografiją sukūrė Eno Henze, kostiumus – Yumiko Takeshima, šviesų dailininkas – Bertas Dalhuysenas.
„Gyvenimo pulso“ pastatymo muzikos vadovas – dirigentas Modestas Barkauskas.
Baletų diptiką „Gyvenimo pulsas“ žiūrovai LNOBT scenoje galės stebėti iki lapkričio 28 dienos.
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