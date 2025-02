Tai – skaudi netektis virtuvės šefo Liutauro Čepracko ir Lauros Čepukaitės šeimoje.

Liutauro Čepracko ir Lauros Čepukaitės šeimoje – skaudi netektis

Paaiškėjo, kad velionis – „Eurovizijos“ dalyvės Lauros Čepukaitės tėtis. Moteris socialiniuose tinkluose pasidalijo jautriu įrašu tėčio atminimui.

L. Čepukaitė 2005 m. su grupe „Laura and the Lovers“ atstovavo Lietuvą „Eurovizijos“ dainų konkurse su daina „Little by Little“.

Kaip anksčiau pranešė naujienų portalas tv3.lt, apie V. Čepuko netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-oji rinktinė.

Užuojautą šeimai ir artimiesiems pareiškę gedintys bendražygiai prisiminė velionio gyvenimą ir atsidavimą šaliai, indėlį į Lietuvos gynybą ir visuomeninę veiklą.

„In memoriam – netekome plk. ltn. Vytauto Čepuko. Jis buvo ne tik atsidavęs karininkas, buvęs KASP 8-osios rinktinės vadas, bet ir aktyvus visuomenės veikėjas, visą savo gyvenimą paskyręs Lietuvos gynybinių pajėgumų stiprinimui.

Vytautas gimė 1953 m. sausio 1 d. Krasnojarsko krašte, tremtinių šeimoje. Grįžęs į Lietuvą, jis baigė Utenos T. Tilvyčio vidurinę mokyklą ir tarnavo sovietinėje armijoje. Atkūrus nepriklausomybę, Vytautas prisijungė prie Krašto apsaugos savanorių pajėgų, kur laikinai ėjo ir vado pareigas.

Po tarnybos kariuomenėje jis aktyviai dalyvavo nevyriausybinių organizacijų veikloje, buvo Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos narys bei Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos pirmininkės pavaduotojas. Taip pat aktyvus karių baikerių klubo „Perkūnas“ narys.

Vytauto indėlis į Lietuvos gynybą ir visuomeninę veiklą buvo neįkainojamas. Jo atsidavimas ir meilė Tėvynei įkvėpė daugelį. Netekome tikro patrioto, draugo ir bendražygio.

Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir visus, kuriems teko garbė pažinoti Vytautą Čepuką. Tegul jo atminimas gyvuoja mūsų širdyse. Ilsėkis ramybėje, Vytautai“, – dalijosi Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-oji rinktinė.

Kaip nurodoma Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos svetainėje, velionis nuo 1996 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) narys Utenos apskrities skyriaus, vėliau Vilniaus apskrities skyriaus KAM būryje, 2011 – 2014 m. buvo LKKSS valdybos narys.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (2002 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2005 m.), Lietuvos krašto apsaugos sistemos proginiu stojimo į NATO medaliu, Lietuvos kariuomenės lygmens medaliu „Už nuopelnus“, Lietuvos kariuomenės medaliu kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“.