Šią tragišką žinią patvirtino jo šeima socialiniame tinkle „Facebook“, kur jie paskelbė jaudinantį pranešimą. Larry sūnėnas Dennis Tamblyn, pagerbdamas savo dėdę, parašė: „Prieš kelerius metus „The Standells“ grojo viešbutyje „Hotel Congress“ Tuksone, ir Larry apsistojo pas mane. Buvo labai smagu su juo pabendrauti ir pabendrauti. Jis vis dar kūrė muziką ir vėlesniais metais. Tavęs labai trūks, dėde Larry.“

Mirė gerbiamas atlikėjas Larry Tamblyn

Muzikos žvaigždės mirties priežastis kol kas neatskleista. Gerbėjai greitai ėmėsi socialinių tinklų, kad pagerbtų muzikos ikona tapusį atlikėją, rašo mirror.co.uk.

Vienas gerbėjas parašė: „Neįsivaizduoju labiau kultinio garažinio roko himno nei „The Standells“ „Dirty Water“. Tai neabejotinai viena įsimintiniausių tos epochos melodijų ir man asmeniškai visada patiko pagal ją šokti... Labai skaudu išgirdus šią žinią... Nuoširdi užuojauta jo artimiausiems ir brangiausiems žmonėms.“

Kitas gerbėjas pasidalino: „Per daug talentingų žmonių išeina...“

Trečias rašė: „RIP Larry Tamblyn“.

Kitas pridūrė: „Apstulbintas staigios rokerio Larry Tamblyno mirties... Mano širdis su jo artimais draugais ir šeima, įskaitant žmoną, vaikus, vyresnįjį brolį Russą, seserį Amber ir sūnėną Dennisą... Tavęs labai trūks.“

„Kadaise buvau Larry Tamblyno muzikos su grupe „Standells“ gerbėjas... Labai gaila netekti Larry. Jis buvo puikus vaikinas“, – rašė dar vienas gerbėjas.

Larry Tamblyn 1962 metais subūrė grupę „The Standells“, kuri sulaukė sėkmės su tokiomis dainomis kaip „Dearest“, „Patty Ann“, „This Is The Night“, „My Bride To Be“ ir „Destiny“. Tačiau didžiausias jų hitas buvo 1966 m. sukurta daina „Dirty Water“, kuri vėliau tapo daugelio Bostono sporto komandų himnu.

Muzikos legenda buvo 41 metų aktorės Amber Tamblyn, geriausiai žinomos dėl vaidmenų serialuose „Keliaujančių kelnių seserystė“ ir „Du su puse vyro“, dėdė. Tuo tarpu 90 metų Larry brolis Russas yra žinomas dėl vaidmenų filmuose „Vestsaido istorija“, „Tvin Pyksas“ ir „Septynios nuotakos septyniems broliams“.