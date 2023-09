LITEXPO pristatė naująjį sezoną: paaiškėjo, kam bus skiriama daugiausia dėmesio

Skelbiama, kad jame netrūks ir auditorijai gerai žinomų parodų, ir naujų, pirmą kartą pristatomų renginių.

LITEXPO vadovų komanda tvirtina, kad suplanuotų parodų tinkleliu siekiama ne tik išlaikyti augimo dinamiką, aktyviai atliepti tvarumo klausimus, bet ir prisidėti prie kultūrinės visuomenės darnos, sujungiant skirtingus informacinius burbulus.

Trumpalaikė ir ilgalaikė vizija

Neseniai prie LITEXPO vairo stojęs naujasis direktorius Jonas Sakalauskas teigia, kad į organizaciją jis įsilieja ypač intensyviu laiku, kai svarbu ne tik atliepti kultūrinius visuomenės poreikius, bet ir reaguoti į kylančias aplinkos grėsmes.

„Matome gamtos stichijas, ekologinius sukrėtimus, visuomenėje vykstančius pokyčius, tad tvarumo tema, manau, yra viena esminių. Šį sezoną norėtųsi pavadinti, visų pirmiausia, tvariu. Būtent jis užbaigia sudėtingą laikotarpį, kai, siaučiant pandemijai, centras dirbo neįprastu ritmu, tačiau iš situacijos išsikapstė ir vieną didžiausių pastarojo laiko iššūkių – NATO viršūnių susitikimą – įveikė iškelta galva“, – akcentavo J. Sakalauskas.

Kalbėdamas apie LITEXPO ateities viziją, naujasis vadovas išskyrė dvi – trumpalaikių ir ilgalaikių – tikslų kategorijas.

„Trumpalaikiu laikotarpiu mums svarbu iki šiol turėtas parodas organizuoti dar kokybiškiau, atrasti įdomesnių detalių, pritraukti naujų partnerių. Nuolat reikia naujomis akimis žvelgti ir į turimą komandą bei resursus, atrasti, kokie aspektai trukdo ar neleidžia pasiekti aukščiausių įmanomų rezultatų. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas turinio paieškoms bei rinkodaros ir komunikacijos stiprinimui“, – aiškino J. Sakalauskas ir pridūrė, kas ilguoju laikotarpiu LITEXPO turėtų tapti savotišku mediatoriumi, skatinančiu įvairių visuomenės grupių sąveiką.

„Mums itin reikšminga išlaikyti etinę filosofiją, kuri remiasi skirtingų socialinių ir informacinių burbulų sujungimu. Pandemija skirtumus dar labiau išryškino ir sutelkė žmones į uždaras grupes. Įsielektrinimo ir nesutarimų įvairiais klausimais yra labai daug, tad mūsų tikslas – ieškoti jungčių. Atrasti renginius ir kontekstus, kurių metu tie skirtingi burbulai galėtų derėti, sėsti prie bendro stalo, dalytis patirtimi. Svarbu sukurti bendrystę pasitelkiant įvairius vadovus, aktyvius, veikiančius asmenis ir to bendradarbiavimo procesu kurti pridėtinę vertę“, – aiškino J. Sakalauskas.

Nauja tvarumo paroda ir daugiau tarptautiškumo

LITEXPO parodų organizavimo skyriaus vadovė Jolanta Beniulienė savo ruožtu teigia, kad naujasis parodų sezonas turės du etapus: iki Naujųjų metų ir po jų.

„Rudenį pakviesime lankytojus atrasti naujas mūsų parodas ir konferencijas, kurios tik pradeda kurti savo istoriją, ir su tuo susijęs didžiausias mūsų iššūkis – kaip efektyviausiu būdu nešti žinią būsimiems dalyviams bei pakviesti juos į „Sveikatos parodą“ ar visiškai naujai startuosiančią tvarumo parodą „Tvari ateitis“.

Kita dėmesio verta konferencija – paroda „Tėvystės kodas“, šiais metais pristatoma šūkiu „Ateitis – ryšys su vaikais“.2024 metų pradžioje startuosime su jau gerai žinomais prekių ženklais, tokiais kaip „Adventur“, Vilniaus knygų mugė, „Karjera ir studijos Lietuvoje“, „Pelenė“, „Resta“ ir „Balttechnika“, „Motivated@work“.

Tiesa, čia iškyla kitas iššūkis – suvaldyti srautus ir įpūsti naujos dvasios jau dešimtmečius vykstantiems projektams“, – kitų metų planais ir darbais dalijosi J. Beniulienė.

Anot jos, svarbu paminėti, kad naujame sezone bus tęsiama jau užgimusi tradicija parodose tematiškai kalbėti apie tvarumo aspektus, skirti dėmesio technologijų aktualijoms ir auginti TravelTech, EduTech, HealthTech sektorius.

„Keletas iki šiol įvykusių bandymų vadovautis kūrybinių industrijų filosofija ir įlieti į parodas netipinio formato renginius, tokius kaip kultūros, šiuolaikinio meno elementai, labai pasiteisino, tad ir naujame sezone planuojame nustebinti mūsų parodų dalyvius bei lankytojus sukurdami jiems ypatingą atmosferą“, – teigė LITEXPO parodų organizavimo skyriaus vadovė.

J. Beniulienė pabrėžia ir vis didesnį LITEXPO įsitraukimą, kalbant apie visuomenėje vykstančius procesus ir pulsuojančius skaudulius, ne tik stebint juos iš šalies ir komentuojant, bet ir prisidedant prie efektyviausių problemų sprendimo būdų paieškų.

Jos manymu, kitas labai svarbus tikslas – nuolatinis didesnio tarptautiškumo siekis, jau duodantis apčiuopiamų rezultatų.

„Sieksime, kad daugiau mūsų parodų būtų sertifikuotos pagal pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI standartus. Tokį sertifikatą jau turi paroda „Resta“. Šiemet taip pat pradėjome parodos „Adventur“ sertifikavimo procedūrą, svarstome į aukštesnį lygmenį kilstelėti ir parodą „Balttechnika“. Tai mums pasitarnaus rinkodaros tikslais, pačios parodos organizavimo procesuose ir taps skaidrumo garantu mūsų viešai skelbiamiems duomenims apie parodos dalyvių bei lankytojų skaičius. Galime drąsiai teigti, kad UFI auditoriai bus dažni mūsų svečiai šio sezono parodose“, – pabrėžė J. Beniulienė.

Siekdamas didinti tarptautiškumą, LITEXPO taip pat pradėjo megzti glaudesnius ryšius su užsienyje esančiais parodų centrais, bendradarbiauja su užsienio ambasadomis mūsų šalyje ir Lietuvos ambasadomis svetur, paskirtais komercijos atašė.

Ne tik renginių, bet ir medijų platforma

Šį sezoną parodų ir konferencijų centre taip pat vyks daugybė renginių, kuriuos organizuoja ne LITEXPO.

Tai bus jau poryt prasidėsiantis didžiausias Baltijos šalyse gyvybės mokslų forumas „Life Sciences Baltics“, kitą savaitę vyksiantis Europos koloproktologijos kongresas ir ateinančią vasarą svarbių užsienio svečių sulauksianti Tarptautinė antikorupcijos konferencija, o užklausų dėl tarptautinių renginių datų bei organizavimo jau yra net 2027 metams.

Pasak LITEXPO renginių skyriaus vadovės Eglės Gudauskienės, bendradarbiaudamas su „Go Vilnius“ bei būdamas Tarptautinės kongresų ir konferencijų asociacijos ICCA nariu, parodų ir konferencijų centras siekia pritraukti kuo daugiau užsienio organizatorių kuruojamų tarptautinių renginių, kurie garsintų ne tik patį konferencijų centrą ar Vilnių, bet ir Lietuvą.

Be minėtų konferencijų, šį sezoną LITEXPO centre lankytojų dėmesio lauks aibė kitų renginių. Jau šią savaitę organizuojama stipriausių darbdavių TECH mugė, skirta karjerą į IT sektorių keičiantiems žmonėms, o vėliau LITEXPO erdvėse vyks „Supernamai“, „Ambertrip“, HELSO bei dvi tarptautinės šunų ir kačių parodos, šventinių dovanų mugė ir didžiausia kalėdinė jaunųjų verslų mugė, alaus paroda „Žmogšala“, taip pat daug konferencijų ir forumų įvairiausių sričių profesionalams – „LIMA Day Lietuva“, „Ecompexpo“, „Agile tour“, „Financial Freedom Forum“, Transporto inovacijų forumas ir kiti.

Anot E. Gudauskienės, LITEXPO šį sezoną vėl pasirinko ir didžiausi kasmečiai renginiai – popkultūros renginys „Comic Con Baltics“, technologijų ir inovacijų renginys LOGIN, bus demonstruojama naujausia drabužių dizainerio Juozo Statkevičiaus kolekcija.

Vos atėjus šventiniam laikotarpiui, LITEXPO vėl prisipildys privačių renginių, vakarėlių ir žymių atlikėjų koncertų.

„Pagrindiniai mūsų pranašumai ir stiprybės – siūlomų erdvių įvairovė ir sukaupta milžiniška patirtis, kuri persipina su profesionalumu, tradicijomis ir inovacijomis. Minėtas LITEXPO kompetencijas ir galimybes įrodė mūsų erdvėse liepos mėnesį vykęs NATO viršūnių susitikimas – precedentų savo masteliu kol kas neturintis renginys Lietuvoje“, – akcentavo LITEXPO renginių skyriaus vadovė.

Naujo sezono pristatymo renginyje taip pat akcentuota, kad LITEXPO įgyja vis platesnes veikimo formas.

Be įprasto parodų organizavimo ir renginių priėmimo, centras tampa ir savotišku medijos kanalu.

Net nedalyvaudama parodoje, įmonė gali užsisakyti reklamines pozicijas, būti matoma LITEXPO organizuojamų renginių metu. Tam puikiai tinka ir funkcinių erdvių įrengimas, kuriose tiek parodų lankytojai, tiek jų dalyviai galėtų organizuoti susitikimus.

Nors parodų organizavimo rinka buvo viena labiausiai nukraujavusių pandemijos metu, vis dėlto LITEXPO tikina, kad atsigavimas įvyko gana sparčiai ir su minimaliomis neigiamomis pasekmėmis.

Parodų centro komanda pažymi stebinti 15 proc. parodų lankomumo augimą Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos valstybėmis popandeminiu laikotarpiu.

Nestandartinis požiūris į maitinimą

Naujojo LITEXPO sezono atidaryme viešai pristatytas ir parodų centro maitinimo partneris – „Chef the Viking“.

Profesionalumu ir nestandartiniu požiūriu į maisto ruošimą bei pateikimą pasižyminčios įmonės įkūrėjas ir vadovas Vylius Blauzdavičius pasakoja, kad darbą kartu su LITEXPO priėmė kaip galimybę pasiūlyti šiuolaikinį požiūrį į jau įprastus maitinimo formatus.

„Jau įsitikininome – maistas yra puiki niša kurti. Kiekvienam renginiui būtina lanksčiai ieškoti kokybiškų, temą bei nuotaiką atitinkančių patiekalų ir pateikimo būdų – ar tai būtų prabangi vakarienė, ar grilio pramoga, ar tiesiog kiek labiau įsimintini dienos pietūs“, – sakė V. Blauzdavičius.

Pasak jo, vienas svarbiausių „Chef the Viking“ tikslų – keisti požiūrį į maitinimą nuo proceso iki patirties, nes kiekvieno tikrai įsimintino renginio nepamainomas elementas – maistas.

LITEXPO 2023–2024 metų sezonui pristatyti skirto renginio metu buvo ne tik dalijamasi vystomomis vizijomis ir darbų planais. Jame savo muzika dalijosi violončelės meistras Justas Kulikauskas – „Future Cello“, Augustės Vedrickaitės ir Roberto Semeniuko duetas bei iš Nigerijos kilusi atlikėja Kleo Udongwo su gyvo garso grupe.

Susirinkusius svečius taip pat džiugino partnerių „NoAge“, SIXT, „Vytautas Mineral Spa“ ir „Šypsenos akademijos“ įsteigtos dovanos.

Be to, svečiai galėjo paragauti „Chef the Viking“ kurtų patiekalų iš trijų tipų valgiaraščių: vieno kąsnio prabangių užkandžių, grilio šedevrų iš restorano SMOKE meniu ir dienos pietų mini versijas.